就一次！想為中華隊拚進世界盃　陳冠全義無反顧重返國家隊

▲陳冠全重返國家隊效力，希望為中華男籃拚進世界盃舞台。（圖／籃協資料照）

記者杜奕君／新北報導

FIBA2027世界盃男籃亞洲區資格賽第2階段，中華隊將於2月26日在新莊體育館主場迎戰宿敵南韓，3月1日飛往第3國菲律賓，於馬尼拉交手中國男籃。目前中華男籃共有15位培訓國手正積極操兵演練。其中，現年32歲、身高197公分的陳冠全再度回歸效力，他也透露自己的心願是希望幫助中華隊打進一次世界盃，因此只要國家隊需要，就會義無反顧前來效力。

在中華隊總教練圖齊上任後，陳冠全幾乎都是國家隊禁區主力班底，不過上一階段的資格賽，陳冠全因腳傷缺席，也讓球隊少了一名禁區可用之兵。

陳冠全透露，「當時腳真的沒辦法，連走路都會痛！不過近期傷勢狀況恢復不少，因此當圖齊教練來詢問我的意願時，我二話不說就決定前來中華隊效力。」

從亞青男籃時期就發跡為中華隊效力，陳冠全過往國際賽資歷相當完整，但他透露自己有個心願，就是希望能幫助中華隊站上國際賽的大舞台，「我希望自己能有一次，幫助中華隊打入世界盃，這是我身為球員最大的心願。」

陳冠全也說，包括今年的名古屋亞運，如果中華隊需要，自己都有高度意願效力，「上屆杭州亞運我沒有參與，但再前一次的雅加達亞運，當時我們在沒有歸化球員的情況下，幫助中華隊重返了4強，這次如果有機會，我當然也希望能夠在亞運出賽效力。」

身為吃力不討好的禁區本土長人，陳冠全過往在國際賽入選，也都成為球迷熱議焦點，對此，陳冠全笑說，「我知道自己都處在『風口浪尖』上，大家都衝著我來沒有關係，但我還是會努力把自己份內的任務給完成。」