運動雲

>

就一次！想為中華隊拚進世界盃　陳冠全義無反顧重返國家隊

▲中華男籃劉錚、林庭謙、陳冠全。（圖／中華籃協提供）

▲陳冠全重返國家隊效力，希望為中華男籃拚進世界盃舞台。（圖／籃協資料照）

記者杜奕君／新北報導

FIBA2027世界盃男籃亞洲區資格賽第2階段，中華隊將於2月26日在新莊體育館主場迎戰宿敵南韓，3月1日飛往第3國菲律賓，於馬尼拉交手中國男籃。目前中華男籃共有15位培訓國手正積極操兵演練。其中，現年32歲、身高197公分的陳冠全再度回歸效力，他也透露自己的心願是希望幫助中華隊打進一次世界盃，因此只要國家隊需要，就會義無反顧前來效力。

在中華隊總教練圖齊上任後，陳冠全幾乎都是國家隊禁區主力班底，不過上一階段的資格賽，陳冠全因腳傷缺席，也讓球隊少了一名禁區可用之兵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳冠全透露，「當時腳真的沒辦法，連走路都會痛！不過近期傷勢狀況恢復不少，因此當圖齊教練來詢問我的意願時，我二話不說就決定前來中華隊效力。」

從亞青男籃時期就發跡為中華隊效力，陳冠全過往國際賽資歷相當完整，但他透露自己有個心願，就是希望能幫助中華隊站上國際賽的大舞台，「我希望自己能有一次，幫助中華隊打入世界盃，這是我身為球員最大的心願。」

陳冠全也說，包括今年的名古屋亞運，如果中華隊需要，自己都有高度意願效力，「上屆杭州亞運我沒有參與，但再前一次的雅加達亞運，當時我們在沒有歸化球員的情況下，幫助中華隊重返了4強，這次如果有機會，我當然也希望能夠在亞運出賽效力。」

身為吃力不討好的禁區本土長人，陳冠全過往在國際賽入選，也都成為球迷熱議焦點，對此，陳冠全笑說，「我知道自己都處在『風口浪尖』上，大家都衝著我來沒有關係，但我還是會努力把自己份內的任務給完成。」

關鍵字： 陳冠全中華隊中華男籃台籃世界盃亞洲區資格賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

FIBA點名成「12大王牌球星」　盧峻翔親曝感想謝肯定

FIBA點名成「12大王牌球星」　盧峻翔親曝感想謝肯定

U18比賽只輸李賢重一點點！　馬建豪期待再度對決

U18比賽只輸李賢重一點點！　馬建豪期待再度對決

戰神「小巨人」丁聖儒首披國家隊戰袍　同梯隊友成最強安全感來源

戰神「小巨人」丁聖儒首披國家隊戰袍　同梯隊友成最強安全感來源

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

昔日JHBL強權大變身　新民楊皓程轉學快樂打球

昔日JHBL強權大變身　新民楊皓程轉學快樂打球

狂射！球3弟博爾3節進10顆　黃蜂追平NBA單節最多三分球紀錄

狂射！球3弟博爾3節進10顆　黃蜂追平NBA單節最多三分球紀錄

雲豹一哥高錦瑋再奪單月MVP　單場轟48分的戰神梅克成最佳外援

雲豹一哥高錦瑋再奪單月MVP　單場轟48分的戰神梅克成最佳外援

詹皇43000分里程碑達標　湖人遭塞爾提克22分打爆

詹皇43000分里程碑達標　湖人遭塞爾提克22分打爆

溜馬主帥證實！哈里伯頓確診帶狀疱疹　將暫離隊2至3周

溜馬主帥證實！哈里伯頓確診帶狀疱疹　將暫離隊2至3周

【笑容消失術】尷尬！對愛笑狗狗講冷笑話　牠超不給面子笑容秒收回

熱門新聞

美媒曝WBC美國隊王牌史庫柏僅投首輪1戰　8強後將離隊

台灣實力提升！周東佑京盛讚投手群　近藤健介：首戰很重要

16年最慘紀錄！日本隊2安遭軟銀完封　井端監督不擔心

佐佐木朗希魔球發威！羅伯斯盛讚「Good」　先發輪值評價升溫

有望對台先發的韓國王牌！郭彬熱身賽飆速155：要用表現回應稱號

「AI女神」李珠珢本季續留悍將　嗨喊想念大家：非常榮幸與幸福

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史庫柏僅投1場！8強後將離隊

2台灣不好打！日球星不敢輕敵

3日本寫16年恥辱紀錄！監督不擔心

4佐佐木朗希魔球發威！羅伯斯喊good

5郭彬盼用表現回應王牌稱號

最新新聞

1單核心衛少　飆25分終止國王16連敗

2又擺爛？　爵士巨塔紐基奇賽季報銷

3「洋聯同學會」日媒盤點6將添話題

4「達比修有營」成宮崎焦點！

5美國男籃重磅　杜蘭特願打洛杉磯奧運

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

軟銀火球男初三報到！張峻瑋談經典賽用球差異　用PitchCom卻「會錯學長意」

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【孤兒小猴遭拖拽】Panchi尖叫奔向玩偶　保育員暖心解釋❤

【移動砲塔？】2騎士手持衝天炮炸街！ 一路爆響下場慘了

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

【把小孩當收益來源】郁方批兒盟「詐騙集團兩頭騙」　怒轟：用心度等於零

朴寶劍以為收到「牙齒娃娃」　結果根本拿反了！好呆萌！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366