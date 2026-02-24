運動雲

>

快訊／林志傑引退賽4月登場　小巨蛋門票售價揭曉800元到7012元

▲▼ 野獸」林志傑 引退記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 「野獸」林志傑在引退記者會以一身帥氣西裝現身 。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑24日正式舉辦引退記者會，身為台灣籃球「黃金世代」頂尖代表球星，4月11日、12日在台北小巨蛋登場的林志傑引退賽，將於3月2日展開門票販售。本次引退賽門票相關票價也正式曝光，單張票價從800元至7012元。

林志傑引退主視覺以黑金配色作為主色調，象徵歷練後的重量與榮耀，也代表「野獸」最終型態來自永不放棄的意志力與傳承。
三道時間光束串起「狂」、「升」、「魂」三個球員時期，呈現他從台啤時期的狂放衝擊，到CBA廣廈與中華隊時期的全面提升與進化，再到回台後加盟台北富邦勇士，成為球隊靈魂與精神領袖的完整軌跡。林志傑以行動寫下屬於台灣籃球的傳奇篇章。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次引退賽單張票價自800元至7,012元不等。除三樓票價為800元及900元外，多款套票皆以「12」為尾數，象徵林志傑的經典背號。

4月11日進場贈品

全區：THE BEAST紀念T、引退主視覺海報
二樓A區（1612元）、二樓B區（1412元）：加贈紀念造型手燈（球衣款）
指定區域（15人包廂、VIPA排、VIPB排、VIPC排及D排、一樓籃筐後、伸縮座椅A區、伸縮座椅B區）：加贈志傑紀念造型公仔（經典款）與紀念造型手燈（球衣款）

4月12日進場贈品

全區：林志傑紀念背號T、引退紀念證書
二樓A區、B區：加贈紀念造型手燈（口號款）
指定區域：加贈志傑紀念造型公仔（引退款）與紀念造型手燈（口號款）

門票分三階段開放購買、每筆訂單限購四張：

3月2日：勇士部分季票球迷優先購票
3月3日：勇士其他季票球迷優先購票
3月4日：全面開放一般球迷購票

▲▼ 野獸」林志傑 引退記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 「野獸」林志傑引退賽相關票價正式曝光 。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 林志傑引退賽野獸退休票價台籃PLG

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台籃第一人！　野獸林志傑辦個人特展、全系列周邊商品曝光

快訊／台籃第一人！　野獸林志傑辦個人特展、全系列周邊商品曝光

快訊／「狂、升、魂」野獸精神　林志傑引退賽主視覺曝光

快訊／「狂、升、魂」野獸精神　林志傑引退賽主視覺曝光

「單核心」衛少回來了　狂飆25分7助攻終止國王16連敗

「單核心」衛少回來了　狂飆25分7助攻終止國王16連敗

「擺爛」疑雲又起！　爵士又有巨塔紐基奇手術整季報銷

「擺爛」疑雲又起！　爵士又有巨塔紐基奇手術整季報銷

重磅！美國男籃好消息　杜蘭特率先表態願打洛杉磯奧運

重磅！美國男籃好消息　杜蘭特率先表態願打洛杉磯奧運

就一次！想為中華隊拚進世界盃　陳冠全義無反顧重返國家隊

就一次！想為中華隊拚進世界盃　陳冠全義無反顧重返國家隊

FIBA點名成「12大王牌球星」　盧峻翔親曝感想謝肯定

FIBA點名成「12大王牌球星」　盧峻翔親曝感想謝肯定

U18比賽只輸李賢重一點點！　馬建豪期待再度對決

U18比賽只輸李賢重一點點！　馬建豪期待再度對決

戰神「小巨人」丁聖儒首披國家隊戰袍　同梯隊友成最強安全感來源

戰神「小巨人」丁聖儒首披國家隊戰袍　同梯隊友成最強安全感來源

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

【移動砲塔？】2騎士手持衝天炮炸街！ 一路爆響下場慘了

熱門新聞

美媒曝WBC美國隊王牌史庫柏僅投首輪1戰　8強後將離隊

張育成開轟！中華隊5比3擊敗悍將　後藤光尊讚打者狀態

快訊／「野獸」林志傑哭了　談到最愛的家人激動落淚

台灣實力提升！周東佑京盛讚投手群　近藤健介：首戰很重要

鈴木駿輔先發對中華隊第2棒張育成　大巨蛋閉門打悍將IG更新重點

16年最慘紀錄！日本隊2安遭軟銀完封　井端監督不擔心

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史庫柏僅投1場！8強後將離隊

2張育成開轟！中華隊5比3擊敗悍將　後藤光尊曝打者狀態

3林志傑哭了　談家人激動落淚

4台灣不好打！日球星不敢輕敵

5鈴木駿輔先發對中華隊！大巨蛋閉門打

最新新聞

1林家正長打貢獻2打點！曾峻岳飆速150　曾豪駒讚投手漸入佳境

2快艇涉陰陽約！雷納德合約恐失效

3WBC韓國隊熱身賽3連勝！

4林志傑哭了　談家人激動落淚

5墨西哥公開賽首輪大爆冷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

軟銀火球男初三報到！張峻瑋談經典賽用球差異　用PitchCom卻「會錯學長意」

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【孤兒小猴遭拖拽】Panchi尖叫奔向玩偶　保育員暖心解釋❤

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

【移動砲塔？】2騎士手持衝天炮炸街！ 一路爆響下場慘了

【把小孩當收益來源】郁方批兒盟「詐騙集團兩頭騙」　怒轟：用心度等於零

朴寶劍以為收到「牙齒娃娃」　結果根本拿反了！好呆萌！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366