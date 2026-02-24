快訊／林志傑引退賽4月登場　小巨蛋門票售價揭曉800元到7012元

▲ 「野獸」林志傑在引退記者會以一身帥氣西裝現身 。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜奕君／台北報導

台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑24日正式舉辦引退記者會，身為台灣籃球「黃金世代」頂尖代表球星，4月11日、12日在台北小巨蛋登場的林志傑引退賽，將於3月2日展開門票販售。本次引退賽門票相關票價也正式曝光，單張票價從800元至7012元。

林志傑引退主視覺以黑金配色作為主色調，象徵歷練後的重量與榮耀，也代表「野獸」最終型態來自永不放棄的意志力與傳承。

三道時間光束串起「狂」、「升」、「魂」三個球員時期，呈現他從台啤時期的狂放衝擊，到CBA廣廈與中華隊時期的全面提升與進化，再到回台後加盟台北富邦勇士，成為球隊靈魂與精神領袖的完整軌跡。林志傑以行動寫下屬於台灣籃球的傳奇篇章。

本次引退賽單張票價自800元至7,012元不等。除三樓票價為800元及900元外，多款套票皆以「12」為尾數，象徵林志傑的經典背號。

4月11日進場贈品

全區：THE BEAST紀念T、引退主視覺海報

二樓A區（1612元）、二樓B區（1412元）：加贈紀念造型手燈（球衣款）

指定區域（15人包廂、VIPA排、VIPB排、VIPC排及D排、一樓籃筐後、伸縮座椅A區、伸縮座椅B區）：加贈志傑紀念造型公仔（經典款）與紀念造型手燈（球衣款）

4月12日進場贈品

全區：林志傑紀念背號T、引退紀念證書

二樓A區、B區：加贈紀念造型手燈（口號款）

指定區域：加贈志傑紀念造型公仔（引退款）與紀念造型手燈（口號款）

門票分三階段開放購買、每筆訂單限購四張：

3月2日：勇士部分季票球迷優先購票

3月3日：勇士其他季票球迷優先購票

3月4日：全面開放一般球迷購票

▲ 「野獸」林志傑引退賽相關票價正式曝光 。（圖／記者黃克翔攝）