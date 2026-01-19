運動雲

超越德國坦克！杜蘭特生涯總得分躍居史上第6　下個目標是籃球之神

▲杜蘭特（Kevin Durant）超越諾威斯基，獨居NBA排行榜第6名。（圖／路透）

▲休士頓火箭杜蘭特（Kevin Durant）超越諾威斯基，獨居NBA歷史例行賽得分榜排行榜第6名。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

休士頓火箭19日在主場迎戰紐奧良鵜鶘，陣中球星杜蘭特（Kevin Durant）在第四節末段靠著罰球進帳個人單場第17分，職業生涯總得分正式超越「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki），獨居NBA歷史例行賽得分榜第6名。火箭也在全隊多點開花的攻勢下，最終以119比110擊敗鵜鶘，收下近期2連勝。

火箭在首節一度取得17比6領先，但鵜鶘靠著威廉森（Zion Williamson）與莫菲三世（Trey Murphy III）的反擊在次節一度反超。半場結束前，火箭史密斯（Jabari Smith Jr.）連續命中三分球，助隊以64比54重奪領先。進入末節，火箭森根（Alperen Sengun）與謝帕德（Reed Sheppard）聯手發動11比0攻勢將分差拉開至19分，儘管鵜鶘普爾（Jordan Poole）在比賽末段連續取分試圖反撲，但杜蘭特的轉身跳投與罰球最終鎖定勝局。

杜蘭特此役賽前生涯累積得分為31544分，距離諾威斯基的31560分僅差16分，面對鵜鶘，杜蘭特手感雖略顯低迷，全場18投僅5中，但他在全場比賽剩餘15.2秒時穩穩命中關鍵罰球，拿下此役第17分，這1分讓他生涯總得分來到31561分（賽後為31562分），正式超越諾威斯基，杜蘭特目前在現役球員中總得分僅次於詹姆斯（LeBron James），而他接下來在排行榜下一個追逐目標將是第5「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的32292分。

賽後，火箭球團特別播放了致敬影片，諾威斯基本人也在影片中現身讚美杜蘭特，「他是聯盟史上最純粹的得分手之一，幾乎沒有任何方法能真正限制他。能看著他的表現一路走來，實在令人驚嘆。」杜蘭特受訪則表示：「這對我意義重大。諾威斯基是我一直仰望的對象，也是我生涯中實際對戰、每天都在關注的球員。能與這些偉大的名字並列，我心懷感激。能在主場球迷的支持下完成這一刻，感覺不可思議。」

關鍵字： 杜蘭特火箭諾威斯基NBA鵜鶘

【像極了在買土耳其冰淇淋的你】浣熊賣力討蘋果吃整個可愛爆擊！

