味全龍球星齊聚大林慈濟年度健檢 最強後盾助攻2026總冠軍。



大林慈濟醫院為味全龍職棒球隊專屬醫療照護醫院，球隊人員分兩梯次前往大林慈濟醫院進行2026年度健康檢查，共計約100位球員與隊職員參與；這也是味全龍連續第6年至大林慈濟醫院進行年度健檢，再次展現醫療專業與運動科學並肩作戰的深厚默契，助力球隊衝刺2026總冠軍。



本次健檢於大林慈濟醫院13樓預防醫學中心進行，正值球隊春訓啟動之際，透過完整且精準的健康評估，協助球員在賽季開打前掌握身體狀態，為漫長球季打下穩健基礎。

大林慈濟醫院以「最強後盾」自許，長年擔任味全龍唯一指定醫療照護醫院，從日常保養、傷後復健到賽事支援，全方位守護球員健康。

大林慈濟醫院副院長曾國枝表示，春訓前健檢對職業球員格外重要，能及早發現潛在風險、調整訓練策略，期待透過健檢，讓球員整個球季都能保持健康狀態，專心為球隊拚出好成績。

他也特別提到，促成長期合作的關鍵，在於院內由陳韋任醫師領軍的高功能運動醫學中心，結合醫師、物理治療師與運動專業團隊，提供肌力評估、運動傷害照護、隨隊醫療支援，並建置運動員用藥與禁藥風險管理系統，讓選手能無後顧之憂專注比賽，提供全方位健康守護。



1月19日健檢當天，曾國枝副院長與球員同框合影，勉勵球隊持續衝刺，直指2026年總冠軍目標，現場氣氛熱絡；兩位焦點球員也分享新球季期許。

連續4屆二壘金手套、2025年安打王與盜壘王雙冠的李凱威笑說，希望新的一年能把基本功做到最好，以金手套、最佳九人為目標，期待再站上舞台領獎；而2024年首輪指名、年輕潛力新星曾聖安則展現滿滿企圖心，直言希望獲得更多出賽機會，「今年的目標是盜壘王，要跟凱威學長拚一下！」



大林慈濟醫院表示，高功能運動醫學中心除了協助改善一般民眾肌力訓練及運動健康維持，未來更將持續以醫學專業與人文關懷為基礎，結合運動醫學能量，成為職業運動員最可靠的健康後盾，陪伴味全龍在每一個賽季穩健前行、全力拚冠。