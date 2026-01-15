重返沙加緬度獲滿場掌聲　昔日總教練布朗獲球迷致敬

▲布朗曾執教國王隊。（圖／達志影像／美聯社）

紐約尼克總教練布朗（Mike Brown）隨隊展開西岸客場之旅，15日作客沙加緬度國王主場，重返熟悉場館的他，獲得滿場國王球迷的熱烈掌聲，場面溫馨。

當現場播報介紹布朗以尼克總教練身分登場時，國王球迷報以熱烈歡呼，顯示對他過去執掌球隊期間的貢獻仍心存感激。這也是布朗自離開國王後，首度以對手身分回到沙加緬度。

Still a lot of love in Sacramento for Mike Brown

布朗在接掌尼克兵符前，曾於2022-23賽季至2024-25賽季間，擔任沙加緬度國王總教練，合計執教3個賽季。在此之前，他則長期擔任柯爾（Steve Kerr）教練團成員，於金州勇士累積豐富助教經驗。

布朗執教國王期間，195場例行賽繳出107勝88敗的成績，首個賽季便率隊終結近20年的勝率荒，並帶領國王重返NBA季後賽，同年也拿下個人生涯第二座NBA年度最佳總教練獎。

然而，球隊未能延續成功軌道，最終在2024-25賽季開季13勝18敗後，雙方分道揚鑣。 轉戰紐約尼克後，布朗執教環境明顯不同。

尼克目前陣容深度與穩定性兼具，核心由布朗森（Jalen Brunson）與唐斯（Karl-Anthony Towns）領銜，並搭配哈特（Josh Hart）、布里奇斯（Mikal Bridges）與阿努諾比（OG Anunoby）等即戰力，整體戰力被外界視為具備爭冠實力。