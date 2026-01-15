8度明星賽10座金手套！亞瑞納多轉戰響尾蛇拚季後賽　：想再有一次機會

▲Nolan Arenado。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／深度報導

8度入選明星賽、10度榮獲金手套的明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），在大聯盟早已是公認的頂級球星，也被外界視為未來極有機會進入庫柏鎮棒球名人堂的人選；然而，在光輝的生涯履歷中，季後賽成就始終是他尚未填補的一塊空白。

亞瑞納多生涯13個賽季僅累積33個季後賽打數、5支安打，始終未能在季後賽舞台留下代表作，如今轉戰亞利桑那響尾蛇，他希望這次改變能為自己的人生篇章帶來不同結局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我仍然想打季後賽，」亞瑞納多接受《美聯社》受訪時坦言，「我知道我的數據並不好，但那並不能抹煞我為此所做的準備，我一直都為此做好準備，只是我沒有打出自己預期的表現。」

「我想再有一次機會，我也不覺得這支球隊做不到，」他補充說，「這也是為什麼我對來這裡打球非常開放，我的期待依然很高。」

亞瑞納多從聖路易紅雀被交易至響尾蛇並不令人意外，紅雀早在一年多前便已積極尋求交易可能性，隨著球隊正式進入重建期，雙方最終分道揚鑣；只是連他本人也坦言，事情塵埃落定的那一刻仍令人震驚。

「我其實有點震驚，因為這個過程已經進行了一段時間，所以心裡想著：天啊，我真不敢相信終於走到這一步了，」亞瑞納多說。

即將在4月滿35歲的亞瑞納多，這將是他大聯盟生涯效力的第3支球隊，先前曾為科羅拉多洛磯出賽8年，並在紅雀效力 5個賽季。他表示，自己與紅雀的分手是和平的，也與球隊棒球營運總裁布隆（Chaim Bloom）保持良好溝通。

「很明顯，他們需要讓年輕球員上場，去找出這些人是誰、球隊的身分是什麼，而某種程度上我有點擋在那條路上，」亞瑞納多說，「但我真的很享受待在那裡的時光。」

紅雀上季以78勝84敗作收，確立全面重建方向；至於亞瑞納多，上季進攻表現不若巔峰，繳出0.237 打擊率、12支全壘打、52分打點，但他的防守能力與比賽經驗，正好填補響尾蛇在交易截止日前送走蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）後的三壘空缺。

亞瑞納多也相信，自己在打擊端仍有反彈空間；他透露，已提前將打擊影片傳給多位響尾蛇教練，期盼在春訓前搶得先機，並將加入以卡洛爾（Corbin Carroll）、馬提（Ketel Marte）與佩多摩（Geraldo Perdomo）為核心的年輕、速度型打線。

「我期望自己上場後，能在攻守兩端幫助這支球隊贏球，」亞瑞納多說，「我知道過去幾年沒有如我所願，顯然也遇到了一些傷勢和其他狀況，但我認為我正在嘗試的一些調整，長遠來看一定會有所回報。」

對響尾蛇而言，這是一筆風險有限的投資，亞瑞納多未來兩季仍有4200萬美元合約在身，但紅雀將支付其中3100萬美元，使得交易成本相對可控；「我們一直都很欣賞他打球的方式，以及他在場上與不在場上所能帶來的影響力，」響尾蛇總經理哈森（Mike Hazen）表示，「我認為他非常適合這裡，我知道勝利對他來說有多重要，而這對我們同樣重要。」

亞瑞納多也為促成交易，主動放棄合約中的拒絕交易條款，他表示，自己在本季休賽季擴大了可接受交易的球隊名單，從原本的5至6隊，增加至約8到10支，其中便包括響尾蛇。

面對生涯後段，亞瑞納多已準備好承擔更多領導責任，協助上季以80勝82敗、未能達標的響尾蛇重返競爭行列；「我不是那種很愛講話的人，我其實蠻安靜的，也不太會多說什麼，」亞瑞納多最後說，「但我覺得當我真的開口時，希望能對人產生影響，我試著用我的工作方式、我處理事情的方式，來展現我是什麼樣的人。」