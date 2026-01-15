山本日常穩、大谷完全體　MLB官網看好道奇2026締造最強輪值

▲山本、大谷。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇近年持續堆疊投手戰力，而這樣的佈局可能即將迎來歷史性回報，MLB官網近日特別撰文分析指出，若一切條件到位，道奇2026年的先發輪值，極有可能成為球隊自1958年遷至洛杉磯以來最強的一套先發投手群。

回顧隊史，道奇最具代表性的先發輪值之一出現在1966年，當時德萊斯戴爾（Don Drysdale）、薩頓（Don Sutton）與歐斯汀（Claude Osteen）3人皆繳出至少4.0的FanGraphs WAR，但真正讓那一年被視為傳奇的關鍵，在於柯法克斯（Sandy Koufax）退休前的巔峰賽季，他單季貢獻9.1fWAR，使整體輪值合計達到23.4fWAR，至今仍是隊史最高紀錄。

MLB官網指出，2026年的道奇先發群，正具備挑戰這項歷史門檻的所有條件；在道奇2025 年例行賽動用多達17名先發投手、輪值高度流動的情況下，日籍強投山本由伸是最穩定的存在，他全季先發30場，是隊內僅次於克蕭（Clayton Kershaw）後，唯二先發場次達20場以上的投手。

山本繳出2.49防禦率，排名國聯第2，對手打擊率（.183）與每9局被安打數（5.85）皆為聯盟最佳，並在國聯賽揚獎票選中名列第3；進入季後賽後更是宰制對手，37.1局僅失6分自責分，連續兩場完投，最終獲選世界大賽MVP。

另一名關鍵人物，則是「二刀流」大谷翔平，大谷在大聯盟8個賽季中，僅2022年達到投手防禦率規定局數，當年他投出2.33防禦率、2.40FIP，三振減保送率（26.5%）高居全聯盟第一，投手fWAR（5.6）排名第5。

道奇去年對於大谷復出採取高度保守策略，直到例行賽尾聲才逐步放寬限制；他在最後3場先發投出14.2局無失分，包含對費城人投出5局無安打，以及對響尾蛇的強勢收官，MLB官網認為，在健康度無虞的情況下，2026年的大谷翔平將是「完全體」的二刀流投手。

史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）是道奇輪值中天花板極高、但傷病風險同樣不低的兩名投手；史奈爾2025年僅先發兩場便因左肩發炎缺席4個月，葛拉斯諾則因右肩問題休養約10週。

不過MLB官網也提醒，當兩人健康時，他們的宰制力仍是聯盟頂級；史奈爾與葛拉斯諾和迪格隆（Jacob deGrom）、塞爾（Chris Sale）並列，為現役僅有生涯至少750局、三振率超過30%的4名先發投手。

年輕戰力同樣是道奇輪值的關鍵拼圖。佐佐木朗希雖在去年初登大聯盟時歷經震盪，但官網強調，他將是「聯盟最具天賦的5號先發投手」；此外席漢（Emmet Sheehan）在TJ手術復出後，73.1局投出2.82防禦率，三振率、揮空率與追打率皆名列聯盟前段班，有望扮演6人輪值的重要角色。

除了輪值主力，道奇後備投手庫同樣豪華，包括史東（Gavin Stone）、萊恩（River Ryan），以及納克（Landon Knack）、赫特（Kyle Hurt）、米勒（Bobby Miller）等人，讓球隊在長賽季中具備高度彈性。

官網最後總結，當道奇先發投手群在季後賽維持健康時，曾以2.68防禦率完成整個10月征途，若2026年能長時間維持這樣的完整度，道奇不僅有機會挑戰3連霸，更可能寫下隊史最強先發輪值的新紀錄。