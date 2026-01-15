年薪5000萬美元搶人！美媒曝大都會短約報價塔克　最快本週定案

▲Kyle Tucker。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會在自由球員市場再度傳出重大動向，根據多家美媒報導，大都會已向強打外野手塔克（Kyle Tucker）提出一紙短期合約，平均年薪高達5000萬美元（約新台幣15.7億元），正式加入這位頂級打者的爭奪戰。

FanSided記者莫瑞（Robert Murray）與MLB Network記者海曼（Jon Heyman）指出，大都會已向塔克提出短期報價；《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）則進一步披露，球團在過去一週內與塔克進行多次視訊會議，並提出一份為期3年、總值約1.2億至1.4億美元的合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

薩蒙同時引述聯盟消息來源指出，塔克的去向「最快可能在本週內就會拍板定案」。

針對相關報導，大都會棒球營運總裁史登斯（David Stearns）近日在Citi Field出席隨隊記者午餐會時，並未正面證實球隊與塔克的接觸情況，但他也未否認大動作仍有可能發生。

當被問到球隊休賽季的主要補強是否已告一段落時，史登斯表示：「我不會把任何可能性排除在外，我認為我們目前是、而且未來也將持續，參與自由球員市場與交易市場各個層級的討論。」

若能成功簽下塔克，將是大都會這個休賽季最具震撼性的補強之一；球隊在此前已陸續送走尼莫（Brandon Nimmo）與麥克尼爾（Jeff McNeil），導致左外野出現明顯空缺，而能同時守左右外野的塔克，正好符合戰力需求。

大都會同時高度評價塔克的進攻能力；球團內部認為，塔克的打擊火力不僅能彌補失去阿隆索（Pete Alonso）的影響，也有助於打造聯盟最頂尖的進攻核心之一，讓塔克與索托（Juan Soto）、林多（Francisco Lindor）共同扛起打線。

不過，大都會並非唯一積極追逐塔克的球隊，多倫多藍鳥與洛杉磯道奇同樣被點名為競爭者，MLB Network Radio（SiriusXM）節目主持人杜奎特（Jim Duquette）透露，藍鳥與道奇都曾以面對面或視訊方式與塔克會面；ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers）也報導，藍鳥已向塔克提出一份長期合約。

塔克是本季自由球員市場上公認的頂級打者，上季效力芝加哥小熊期間，繳出打擊率.266、上壘率.377、長打率.464 的成績，OPS+高達143，並連續第4年入選明星賽。

自2021年以來，他累積23.4fWAR，高居大聯盟第10名，在全職外野手中僅次於賈吉（Aaron Judge）與索托；同一期間，他的143wRC+ 也並列聯盟第9高。