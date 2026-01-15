運動雲

>

年薪5000萬美元搶人！美媒曝大都會短約報價塔克　最快本週定案

▲Kyle Tucker。（圖／達志影像／美聯社）

▲Kyle Tucker。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會在自由球員市場再度傳出重大動向，根據多家美媒報導，大都會已向強打外野手塔克（Kyle Tucker）提出一紙短期合約，平均年薪高達5000萬美元（約新台幣15.7億元），正式加入這位頂級打者的爭奪戰。

FanSided記者莫瑞（Robert Murray）與MLB Network記者海曼（Jon Heyman）指出，大都會已向塔克提出短期報價；《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）則進一步披露，球團在過去一週內與塔克進行多次視訊會議，並提出一份為期3年、總值約1.2億至1.4億美元的合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

薩蒙同時引述聯盟消息來源指出，塔克的去向「最快可能在本週內就會拍板定案」。

針對相關報導，大都會棒球營運總裁史登斯（David Stearns）近日在Citi Field出席隨隊記者午餐會時，並未正面證實球隊與塔克的接觸情況，但他也未否認大動作仍有可能發生。

當被問到球隊休賽季的主要補強是否已告一段落時，史登斯表示：「我不會把任何可能性排除在外，我認為我們目前是、而且未來也將持續，參與自由球員市場與交易市場各個層級的討論。」

若能成功簽下塔克，將是大都會這個休賽季最具震撼性的補強之一；球隊在此前已陸續送走尼莫（Brandon Nimmo）與麥克尼爾（Jeff McNeil），導致左外野出現明顯空缺，而能同時守左右外野的塔克，正好符合戰力需求。

大都會同時高度評價塔克的進攻能力；球團內部認為，塔克的打擊火力不僅能彌補失去阿隆索（Pete Alonso）的影響，也有助於打造聯盟最頂尖的進攻核心之一，讓塔克與索托（Juan Soto）、林多（Francisco Lindor）共同扛起打線。

不過，大都會並非唯一積極追逐塔克的球隊，多倫多藍鳥與洛杉磯道奇同樣被點名為競爭者，MLB Network Radio（SiriusXM）節目主持人杜奎特（Jim Duquette）透露，藍鳥與道奇都曾以面對面或視訊方式與塔克會面；ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers）也報導，藍鳥已向塔克提出一份長期合約。

塔克是本季自由球員市場上公認的頂級打者，上季效力芝加哥小熊期間，繳出打擊率.266、上壘率.377、長打率.464 的成績，OPS+高達143，並連續第4年入選明星賽。

自2021年以來，他累積23.4fWAR，高居大聯盟第10名，在全職外野手中僅次於賈吉（Aaron Judge）與索托；同一期間，他的143wRC+ 也並列聯盟第9高。

關鍵字： 紐約大都會MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／經典賽15日第一階段正式開訓　中華隊集訓名單出爐了！

快訊／經典賽15日第一階段正式開訓　中華隊集訓名單出爐了！

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

原本被看好韓國WBC王牌　安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

原本被看好韓國WBC王牌　安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

「咖哩大神」怎麼了？　柯瑞連兩戰外線失準慘拿本季新低7分

「咖哩大神」怎麼了？　柯瑞連兩戰外線失準慘拿本季新低7分

續約卡關不等於破局！　ESPN名記點名：貝林傑回洋基仍最可能

續約卡關不等於破局！　ESPN名記點名：貝林傑回洋基仍最可能

菊池雄星怒揭設施問題！天使GM卻全盤否認　美媒點名疑「煤氣燈效應」

菊池雄星怒揭設施問題！天使GM卻全盤否認　美媒點名疑「煤氣燈效應」

悍將首位FA林岱安報到！范國宸當Keyman成功遊說　曝「秘密對話」

悍將首位FA林岱安報到！范國宸當Keyman成功遊說　曝「秘密對話」

快訊／就差一勝　葛藍喬安娜澳網「一分大滿貫」賽飲恨奪亞軍

快訊／就差一勝　葛藍喬安娜澳網「一分大滿貫」賽飲恨奪亞軍

被誤認「柬埔寨斷腿女網紅」 薔薔傻眼：根本不是我好嗎

熱門新聞

快訊／經典賽15日第一階段正式開訓　中華隊集訓名單出爐了！

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

原本被看好韓國WBC王牌　安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

「咖哩大神」怎麼了？　柯瑞連兩戰外線失準慘拿本季新低7分

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽中華隊集訓名單曝光

2紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

3張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

4安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

5日本高球絲帶女神　河本結來台參戰

最新新聞

12027世界12強參賽名單出爐

2中華隊收90萬加菜金　陳傑憲再任隊長

3運動家高層直言林維恩今年進百大

4比切特若加盟洋基將牽動內野布局

5太像艾佛森　Reebok宣布簽下黃蜂曼恩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

【警緊急壓制】北捷東門站又出事！　目擊乘客：女大叫「肚子餓」放火

【有種餓是阿嬤怕你餓】突襲回家阿嬤第一反應是：攏沒飯啊

【公聽會爆口角】莊瑞雄嗆學者「我來不是讓你罵」　韓國瑜：喝咖啡靜下心

【你什麼咖？】格陵蘭總理選丹麥不要美國被川普嗆

【雪地冒出一隻手】滑雪男驚見被50公分雪活埋現場 緊急跪地開挖救人！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366