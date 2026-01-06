表弟建議拿里夫斯換布魯克斯　太陽老闆急喊話「別浪費力氣打來了！」

▲湖人里夫斯（Austin Reaves）、太陽布魯克斯（Dillon Brooks）。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人近期雖靠著雙星發威取得連勝，但外線防守的軟肋仍讓交易傳聞不絕於耳，前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）近日就在節目提議，湖人該用里夫斯（Austin Reaves）換來鳳凰城太陽的布魯克斯（Dillon Brooks）。不過消息一出，太陽隊老闆伊許比亞（Mat Ishbia）馬上出來喊話，要大家「別浪費力氣打來了。」

NBA交易大限即將於台灣時間2月6日來臨，近期針對各隊交易的討論也沸沸揚揚，而美國運動脫口秀節目《Run It Back》節目中，當主持人蜜雪兒（Michelle Beadle）聊到不知道湖人管理層是否願意用里夫斯換取布魯克斯時，卡森斯給出了肯定的答案，他認為布魯克斯雖然常被視為聯盟中的「反派」腳色，但其強悍的防守與改變球隊文化的特質，正是目前防守效率不佳的湖人隊最迫切需要的。

▲湖人里夫斯（Austin Reaves）、太陽布魯克斯（Dillon Brooks）。（圖／路透）

里夫斯雖然本季展現了極佳的進攻爆發力，但目前正受傷勢困擾預計缺席至少一個月，且他在防守端的天然劣勢始終是湖人的一大隱憂，卡森斯更分析，在唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）掌握大量球權的情況下，里夫斯的策應功能有時會顯得重複，而布魯克斯的體能對抗與強韌球風，能立即填補湖人外線防線的真空。

不過消息一出，太陽老闆伊許比亞馬上就坐不住了，直接在社群媒體回應交易點名，「別浪費力氣打電話過來了……太陽沒興趣，Dillon（布魯克斯）哪兒都不會去。」

而太陽隨隊記者博古特Gerald Bourguet報導指出，球隊完全無意送走布魯克斯，理由是他對更衣室與場上文化的深遠影響，總教練奧特（Jordan Ott ）也表達和老闆相同立場，他強調自己完全不看社群媒體那些交易傳聞，直言：「我們非常愛Dillon，他在場上的鬥志與對年輕球員影響極深也是球隊能成功的關鍵。」