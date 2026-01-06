運動雲

>

表弟建議拿里夫斯換布魯克斯　太陽老闆急喊話「別浪費力氣打來了！」

▲湖人里夫斯、太陽布魯克斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人里夫斯（Austin Reaves）、太陽布魯克斯（Dillon Brooks）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人近期雖靠著雙星發威取得連勝，但外線防守的軟肋仍讓交易傳聞不絕於耳，前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）近日就在節目提議，湖人該用里夫斯（Austin Reaves）換來鳳凰城太陽的布魯克斯（Dillon Brooks）。不過消息一出，太陽隊老闆伊許比亞（Mat Ishbia）馬上出來喊話，要大家「別浪費力氣打來了。」

NBA交易大限即將於台灣時間2月6日來臨，近期針對各隊交易的討論也沸沸揚揚，而美國運動脫口秀節目《Run It Back》節目中，當主持人蜜雪兒（Michelle Beadle）聊到不知道湖人管理層是否願意用里夫斯換取布魯克斯時，卡森斯給出了肯定的答案，他認為布魯克斯雖然常被視為聯盟中的「反派」腳色，但其強悍的防守與改變球隊文化的特質，正是目前防守效率不佳的湖人隊最迫切需要的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲湖人里夫斯、太陽布魯克斯。（圖／路透））

▲湖人里夫斯（Austin Reaves）、太陽布魯克斯（Dillon Brooks）。（圖／路透）

里夫斯雖然本季展現了極佳的進攻爆發力，但目前正受傷勢困擾預計缺席至少一個月，且他在防守端的天然劣勢始終是湖人的一大隱憂，卡森斯更分析，在唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）掌握大量球權的情況下，里夫斯的策應功能有時會顯得重複，而布魯克斯的體能對抗與強韌球風，能立即填補湖人外線防線的真空。

不過消息一出，太陽老闆伊許比亞馬上就坐不住了，直接在社群媒體回應交易點名，「別浪費力氣打電話過來了……太陽沒興趣，Dillon（布魯克斯）哪兒都不會去。」

而太陽隨隊記者博古特Gerald Bourguet報導指出，球隊完全無意送走布魯克斯，理由是他對更衣室與場上文化的深遠影響，總教練奧特（Jordan Ott ）也表達和老闆相同立場，他強調自己完全不看社群媒體那些交易傳聞，直言：「我們非常愛Dillon，他在場上的鬥志與對年輕球員影響極深也是球隊能成功的關鍵。」

關鍵字： 湖人布魯克斯里夫斯交易太陽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

江少慶明天正式報到亮相　改披76號、月薪107萬仍為土投最高薪

江少慶明天正式報到亮相　改披76號、月薪107萬仍為土投最高薪

悍將無極限！前韓華鷹10轟強打有望加盟　添外野火力

悍將無極限！前韓華鷹10轟強打有望加盟　添外野火力

味全龍劉基鴻求婚成功　IG16萬網紅女友甜蜜發文：我們都願意

味全龍劉基鴻求婚成功　IG16萬網紅女友甜蜜發文：我們都願意

情緒失控毆對手　曲棍球前國手「終身不提供服務」、所屬球隊冠軍取消還遭禁賽

情緒失控毆對手　曲棍球前國手「終身不提供服務」、所屬球隊冠軍取消還遭禁賽

外媒爆料前韓華洋砲前進台灣　里貝拉托親口證實將離開冬盟

外媒爆料前韓華洋砲前進台灣　里貝拉托親口證實將離開冬盟

大谷翔平廣告百變形象連發！眼鏡造型掀暴動：如果有這種老師...

大谷翔平廣告百變形象連發！眼鏡造型掀暴動：如果有這種老師...

今井達也加盟太空人亮相　表態無意參加WBC：菜鳥年與家庭優先

今井達也加盟太空人亮相　表態無意參加WBC：菜鳥年與家庭優先

味全龍補強投捕戰力！曾仁和領軍4將完成簽約官宣、背號公開

味全龍補強投捕戰力！曾仁和領軍4將完成簽約官宣、背號公開

里貝拉托能複製韓職火力助悍將？攜手魔鷹成2026中職焦點雙洋砲

里貝拉托能複製韓職火力助悍將？攜手魔鷹成2026中職焦點雙洋砲

【比人還會停車】聰明警犬甩尾入褲一次到位XD 駕駛技術滿分❤

熱門新聞

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

江少慶明天正式報到亮相　改披76號、月薪107萬仍為土投最高薪

悍將無極限！前韓華鷹10轟強打有望加盟　添外野火力

味全龍劉基鴻求婚成功　IG16萬網紅女友甜蜜發文：我們都願意

情緒失控毆對手　曲棍球前國手「終身不提供服務」、所屬球隊冠軍取消還遭禁賽

外媒爆料前韓華洋砲前進台灣　里貝拉托親口證實將離開冬盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1郭嚴文遭味全戰力外　仍在尋找下一落腳處

2江少慶明亮相　改披76、月薪107萬

3悍將無極限！前韓華鷹10轟強打加盟

4劉基鴻求婚IG16萬網紅女友甜蜜發文

5痛毆國中生後腦　曲棍球前國手慘了

最新新聞

1李政厚陪巨人遊韓　同框崔鉉碩

2鎖定台灣首戰！大勢全力備戰

3轟51分破林書豪紀錄　古德溫奪單週MVP

4痛毆國中生後腦　曲棍球前國手慘了

5雄鷹後勁、艾速特　合約總值60萬美元

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

【這表情落差太大了】寶寶嬌羞笑容只給爸爸 一見媽媽直接皺眉處理XD

【想看雪的代價】為了上合歡山掛雪鏈　結果車框直接刮爛QQ

劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366