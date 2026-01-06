大谷翔平等身黃金像亮相！3000片金箔打造　要價破1億日圓

運動雲

▲ 大谷翔平等身大黃金像將公開展示　總價破1億日圓、動用3000片金箔 。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

從事金製品製造與銷售的 SGC株式會社，將於14日至19日一連6天，在新宿高島屋舉辦金製品展示販售活動「大黃金展」。本次最大亮點，莫過於 洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平投、打二刀流的等身大純金雕像，兩尊合計售價高達1億日圓（含稅1億1000萬日圓，約新台幣2400萬元）。

這兩尊黃金雕像分別命名為「黃金打者・大谷翔平」與「黃金投手・大谷翔平」，歷時約兩年精心打造完成。打者像共使用1550片金箔，投手像則使用1450片，合計動用多達3000片金箔。尺寸方面，打者像高度約1.9公尺，幾乎與大谷本人身高相同，若加上球棒最頂端則約2.4公尺；投手像高度則約1.7公尺。

售價設定也別具巧思，呼應大谷在2024年賽季完成史無前例的「50轟、50盜」壯舉，每尊定價5000萬日圓（含稅5500萬日圓）。

此外，現場也將販售名為「大谷翔平純金收藏2025」的紀念商品，包括使用100公克純金打造、直徑約5.4公分的純金紀念章，分為打者與投手兩款，預定售價為698萬5000日圓（含稅，約 新台幣154萬元） SGC同時推出多款縮小版純金公仔，包含1/10比例與1/20比例的投、打造型，以及呈現二刀流特色的版本，共計三種樣式。

價格方面，1/10比例定價1826萬日圓（新台幣402萬元 ），1/20比例則為561萬日圓（新台幣123萬元），再度展現大谷翔平在場內外的超高話題性與收藏價值。

