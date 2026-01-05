運動雲

兩屆二軍全壘打王回來了！　味全龍回簽黃柏豪領隊丁仲緯證實

▲二軍打點王-黃柏豪。（圖／中職提供）

記者胡冠辰／綜合報導

味全龍近期進行戰力調整，傳出先前未列入60人名單的一壘手黃柏豪，已收到球團回簽通知；對此味全龍領隊丁仲緯也出面證實，球隊確定將黃柏豪簽回，讓這位在二軍屢繳火力成績的打者再度留在龍隊體系。

黃柏豪2019年中職季中新人選秀中被味全龍指名加入，至今一軍累計出賽89場，敲出3轟、27分打點，打擊率為0.208；去年則僅在一軍出賽6場，打擊率0.154，多數時間仍以二軍為主。

值得一提的是，黃柏豪在二軍長期維持穩定輸出，曾於2020年與2024年兩度拿下二軍全壘打王，去年則以39分打點成為二軍打點王；上季他在二軍出賽61場，除了繳出6發全壘打，打擊三圍分別為0.267、0.350、0.412，是二軍攻擊端的重要戰力。

不過黃柏豪在去年球季結束後並未被放進球隊60人名單內，進入等待合約動向的狀態，季後他仍持續保持訓練，希望能爭取留在職棒的機會，如今傳出回簽消息，也象徵他的努力獲得球團肯定。

丁仲緯最後也補充，「球隊簽回黃柏豪，同時原本球隊想要簽回瑪仕革斯·俄霸律尼，但他表達想要尋求其他發展，因此球隊戰力外與回簽的部份，到此暫時告一個段落。」

