運動雲

>

不在意面子！「新北塔圖姆」陳俊男轉戰裕隆、只想純粹打球

▲陳俊男恢復自由球員身分後轉戰SBL強權裕隆隊。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲陳俊男轉戰SBL強權裕隆隊。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

被球迷暱稱為「新北塔圖姆」的陳俊男，上季季後正式告別效力4個賽季的新北國王，恢復自由球員身分後轉戰SBL強權裕隆隊，他很感謝裕隆總教練李啟億給了他很多發揮空間，而從關注度較高的職籃轉戰規模較小的SBL聯賽，陳俊男卻認為比起外界的鎂光燈，他現在更渴望回到「純粹打籃球」的感覺，也強調目前目標就是要幫助裕隆締造史無前例的「四連霸」。

陳俊男2021年以PLG選秀首輪第4順位之姿加入國王，也是球隊「創隊元老」成員，陪伴球隊一同走過4個賽季，也隨球隊奪下PLG、TPBL兩座冠軍，然而他在國王上場時間有限，在今年休賽季恢復自由球員身分後，陳俊男選擇加盟SBL尋求發揮空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對從關注度極高的職籃轉戰聯賽規模較小的SBL，陳俊男坦言確實有不少人好奇他的決定，他坦言，很多人問他會不會覺得去SBL有點「沒面子」，但他強調，「我覺得那就是自己面子放不放得下的問題，但其實也沒有什麼好放不放得下，因為確實我在職籃就是沒有成績，這是事實，現在我也比較想要回到純粹打球的感覺，即使關注的人可能比較少，但能在球場上打好球我覺得比較重要。」

在決定加盟裕隆前，陳俊男也特別諮詢了國王隊友李愷諺以及曾待過裕隆的老大哥呂政儒。他透露，這幾位前輩都給予他正面的建議，認為裕隆悠久的歷史與體系對於現在的他來說，是一個重新出發的最佳契機，陳俊男希望能藉由這次環境的轉換，卸下話題球員的壓力，專注於球場表現。

談到對新賽季的期待，陳俊男並沒有設定過於宏大的個人數據目標，而是將重心放在團隊榮譽。他指出，「裕隆是一支歷史悠久的傳統強隊，且球隊目前正處於三連霸的頂峰，全隊新賽季的唯一目標就是完成隊史前所未有的『四連霸』。」

對於外界關注他未來是否會重返職籃？陳俊男表示這並非他目前考慮的事，專注於當下、幫助裕隆守住王朝才是他的首要任務。

關鍵字： 陳俊男裕隆新北國王SBL四連霸

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

林立30歲前夕大禮！桃猿提前綁定8年　總額1.8億破隊史最大約

林立30歲前夕大禮！桃猿提前綁定8年　總額1.8億破隊史最大約

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

曹西平驟逝！乾兒子悲痛現身殯儀館認屍...哽咽：先處理後事

熱門新聞

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

林立30歲前夕大禮！桃猿提前綁定8年　總額1.8億破隊史最大約

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職

2中華隊WBC　美媒預測攜手日本晉級

312強變16隊！資格賽首站中國開打

42026WBC奪冠賠率出爐！台灣被看衰 　

5味全龍與大聯盟24勝右投甘特達成共識

最新新聞

1樂天桃猿許賀捷回輔大暖捐5萬

2「運動幣」發60萬份500元　16歲以上也能抽

3道奇隊史5大最難忘初登場球季

4海峽大戰台、中打有安全風險？鄭世忠：台灣很安全

5蔡鎮宇投入情蒐團隊　曾豪駒談重要性

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

三上悠亞性感制服電力全開　應援「站Ｃ位」大秀好身材

曹西平乾兒子現身殯儀館 悲痛認屍..哽咽：先處理後事

橘貓單手輕鬆開飼料蓋　奴才傻眼：平時沒少偷開啊...

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

【神預判】終於知道為什麼給媽媽紅包驚喜要戴安全帽XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366