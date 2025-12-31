不在意面子！「新北塔圖姆」陳俊男轉戰裕隆、只想純粹打球

▲陳俊男轉戰SBL強權裕隆隊。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

被球迷暱稱為「新北塔圖姆」的陳俊男，上季季後正式告別效力4個賽季的新北國王，恢復自由球員身分後轉戰SBL強權裕隆隊，他很感謝裕隆總教練李啟億給了他很多發揮空間，而從關注度較高的職籃轉戰規模較小的SBL聯賽，陳俊男卻認為比起外界的鎂光燈，他現在更渴望回到「純粹打籃球」的感覺，也強調目前目標就是要幫助裕隆締造史無前例的「四連霸」。

陳俊男2021年以PLG選秀首輪第4順位之姿加入國王，也是球隊「創隊元老」成員，陪伴球隊一同走過4個賽季，也隨球隊奪下PLG、TPBL兩座冠軍，然而他在國王上場時間有限，在今年休賽季恢復自由球員身分後，陳俊男選擇加盟SBL尋求發揮空間。

面對從關注度極高的職籃轉戰聯賽規模較小的SBL，陳俊男坦言確實有不少人好奇他的決定，他坦言，很多人問他會不會覺得去SBL有點「沒面子」，但他強調，「我覺得那就是自己面子放不放得下的問題，但其實也沒有什麼好放不放得下，因為確實我在職籃就是沒有成績，這是事實，現在我也比較想要回到純粹打球的感覺，即使關注的人可能比較少，但能在球場上打好球我覺得比較重要。」

在決定加盟裕隆前，陳俊男也特別諮詢了國王隊友李愷諺以及曾待過裕隆的老大哥呂政儒。他透露，這幾位前輩都給予他正面的建議，認為裕隆悠久的歷史與體系對於現在的他來說，是一個重新出發的最佳契機，陳俊男希望能藉由這次環境的轉換，卸下話題球員的壓力，專注於球場表現。

談到對新賽季的期待，陳俊男並沒有設定過於宏大的個人數據目標，而是將重心放在團隊榮譽。他指出，「裕隆是一支歷史悠久的傳統強隊，且球隊目前正處於三連霸的頂峰，全隊新賽季的唯一目標就是完成隊史前所未有的『四連霸』。」

對於外界關注他未來是否會重返職籃？陳俊男表示這並非他目前考慮的事，專注於當下、幫助裕隆守住王朝才是他的首要任務。