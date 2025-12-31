林立參戰經典賽？曾豪駒不鬆口　8年大約成例鼓勵年輕好手留中職

▲林立。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿於31日宣布好消息，提前綁定明年將具備自由球員（FA）資格的林立，簽下8年總額1.8億元的大約。剛回鍋接任桃猿總教練的曾豪駒表示，樂見近兩年不斷有選手簽下長約，這也證明整體棒球環境正持續進步。

陳傑憲去年與統一獅簽下總額2億元合約，今年又出現林立的大約，逐步建立起中職球員的重要指標。曾豪駒指出：「對球隊、球迷，以及整個中華職棒來說，其實都是好事。」

曾豪駒認為，中職好手能夠拿到長約、或是有機會旅外發展，都是學弟們的重要榜樣，「可以讓準備投入中職、或是有目標旅外的年輕選手看到，其實中華職棒也有能力提供長約與優渥薪資。從中職出發，也是一件好事。」

他正向看待中職前景，並鼓勵球員持續追尋目標、堅持努力，「他們都是很好的模範，在環境越來越好的狀況下，如何讓自己的能力不斷提升，成為更強的自己，也期許更多好球員能留在台灣再出發。」

曾豪駒明年將再度接任桃猿總教練，而林立在FA最後一年前先行簽下長約，也意味著他將持續帶領桃猿多年。談到林立的特質，曾豪駒形容：「他對自己的責任感非常重，不容許自己鬆懈，對各方面要求都很嚴格，也能帶動其他球員與年輕選手，在球隊中具備非常好的領導作用。」

他補充說：「林立並不會強求隊友，而是用行動帶頭，等於是『我做，我們一起前進』。這對球隊來說，就是凝聚力的核心。」曾豪駒也提到，陣中還有像林泓育（小胖）這樣的學長，學長與學弟之間彼此模仿、互相前進，逐漸凝聚成球隊的競爭力。

至於林立日前談及是否參加經典賽時表示需考量身體狀況，被問到是否會參與集訓，曾豪駒並未正面回應，僅簡短表示：「該出現的人就會出現。」