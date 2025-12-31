運動雲

>

林立參戰經典賽？曾豪駒不鬆口　8年大約成例鼓勵年輕好手留中職

▲▼中職林立。（圖／記者李毓康攝）

▲林立。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿於31日宣布好消息，提前綁定明年將具備自由球員（FA）資格的林立，簽下8年總額1.8億元的大約。剛回鍋接任桃猿總教練的曾豪駒表示，樂見近兩年不斷有選手簽下長約，這也證明整體棒球環境正持續進步。

陳傑憲去年與統一獅簽下總額2億元合約，今年又出現林立的大約，逐步建立起中職球員的重要指標。曾豪駒指出：「對球隊、球迷，以及整個中華職棒來說，其實都是好事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾豪駒認為，中職好手能夠拿到長約、或是有機會旅外發展，都是學弟們的重要榜樣，「可以讓準備投入中職、或是有目標旅外的年輕選手看到，其實中華職棒也有能力提供長約與優渥薪資。從中職出發，也是一件好事。」

他正向看待中職前景，並鼓勵球員持續追尋目標、堅持努力，「他們都是很好的模範，在環境越來越好的狀況下，如何讓自己的能力不斷提升，成為更強的自己，也期許更多好球員能留在台灣再出發。」

曾豪駒明年將再度接任桃猿總教練，而林立在FA最後一年前先行簽下長約，也意味著他將持續帶領桃猿多年。談到林立的特質，曾豪駒形容：「他對自己的責任感非常重，不容許自己鬆懈，對各方面要求都很嚴格，也能帶動其他球員與年輕選手，在球隊中具備非常好的領導作用。」

他補充說：「林立並不會強求隊友，而是用行動帶頭，等於是『我做，我們一起前進』。這對球隊來說，就是凝聚力的核心。」曾豪駒也提到，陣中還有像林泓育（小胖）這樣的學長，學長與學弟之間彼此模仿、互相前進，逐漸凝聚成球隊的競爭力。

至於林立日前談及是否參加經典賽時表示需考量身體狀況，被問到是否會參與集訓，曾豪駒並未正面回應，僅簡短表示：「該出現的人就會出現。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

林立30歲前夕大禮！桃猿提前綁定8年　總額1.8億破隊史最大約

林立30歲前夕大禮！桃猿提前綁定8年　總額1.8億破隊史最大約

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

橘貓單手輕鬆開飼料蓋　奴才傻眼：平時沒少偷開啊...

熱門新聞

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

林立30歲前夕大禮！桃猿提前綁定8年　總額1.8億破隊史最大約

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職

2中華隊WBC　美媒預測攜手日本晉級

312強變16隊！資格賽首站中國開打

42026WBC奪冠賠率出爐！台灣被看衰 　

5味全龍與大聯盟24勝右投甘特達成共識

最新新聞

1樂天桃猿許賀捷回輔大暖捐5萬

2「運動幣」發60萬份500元　16歲以上也能抽

3道奇隊史5大最難忘初登場球季

4海峽大戰台、中打有安全風險？鄭世忠：台灣很安全

5蔡鎮宇投入情蒐團隊　曾豪駒談重要性

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

三上悠亞性感制服電力全開　應援「站Ｃ位」大秀好身材

曹西平乾兒子現身殯儀館 悲痛認屍..哽咽：先處理後事

橘貓單手輕鬆開飼料蓋　奴才傻眼：平時沒少偷開啊...

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

【神預判】終於知道為什麼給媽媽紅包驚喜要戴安全帽XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366