運動雲

>

Mingo台灣首次生日會！旗袍唱《日不落》甜翻　許願：想在台灣待好久

▲Mingo生日會。（圖／桂田文創提供）

▲Mingo生日會。（圖／桂田文創提供）

記者胡冠辰／綜合報導

台鋼集團桂田文創為每位女孩量身打造個人主題生日會，昨（30）日迎來本年度最終場，由Wing Stars人氣韓援Mingo朴旻曙擔任壓軸，這是Mingo首次在台灣舉辦生日會，午、晚場共吸引百位粉絲到場支持，現場氣氛溫馨熱烈，為Mingo與粉絲留下難忘回憶。

這次生日會以「芒芒人海遇見你」為主題，精心規劃多項互動橋段，Mingo認為在人海中與每位粉絲相遇，都是獨一無二的緣分。她在台上以中、韓文交雜互動，流露自然又可愛的一面，逗得全場笑聲不斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下午場，Mingo以「男友風」造型登場，身穿白襯衫搭配小短裙，帥氣又不失甜美，並帶來一段韓國男團串燒舞蹈表演，現場氣氛逐漸升溫。晚間場則換上典雅旗袍，獻唱中文歌曲《日不落》，展現溫柔的一面。

Mingo分享，這是她首次挑戰男生舞蹈，因為知道粉絲喜歡聽她唱中文歌，因此特別準備這兩種不同形式的表演，獻給特地前來參與生日會的粉絲，感謝大家的支持與陪伴。

晚間場活動尾聲，桂田文創總經理謝汶芳驚喜現身，親自端著生日蛋糕登場，讓Mingo又驚又喜；隨後，Mingo真情流露許下生日願望：「希望能在台灣待好久好久。」真摯心聲令在場粉絲感動不已，也為生日會畫下完美句點。

每一場主題生日會皆由壽星親自操刀策畫，從主題發想、遊戲設計到舞台演出，融合女孩的創意與個人特色。

透過破冰小遊戲與限定表演，女孩們不僅可以與粉絲親密交流，也展現出她們在球場以外截然不同的魅力。更多活動詳情請持續關注Wing Stars官方Instagram。

▲Mingo生日會。（圖／桂田文創提供）

▲Mingo生日會。（圖／桂田文創提供）

▲Mingo生日會。（圖／桂田文創提供）

關鍵字： 台鋼雄鷹CPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

林立30歲前夕大禮！桃猿提前綁定8年　總額1.8億破隊史最大約

林立30歲前夕大禮！桃猿提前綁定8年　總額1.8億破隊史最大約

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

吳宗憲曾因金鐘獎鬧翻曹西平　包下演唱會剩票：沒有不挺你

熱門新聞

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

林立30歲前夕大禮！桃猿提前綁定8年　總額1.8億破隊史最大約

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職

2中華隊WBC　美媒預測攜手日本晉級

312強變16隊！資格賽首站中國開打

42026WBC奪冠賠率出爐！台灣被看衰 　

5味全龍與大聯盟24勝右投甘特達成共識

最新新聞

1樂天桃猿許賀捷回輔大暖捐5萬

2「運動幣」發60萬份500元　16歲以上也能抽

3道奇隊史5大最難忘初登場球季

4海峽大戰台、中打有安全風險？鄭世忠：台灣很安全

5蔡鎮宇投入情蒐團隊　曾豪駒談重要性

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

三上悠亞性感制服電力全開　應援「站Ｃ位」大秀好身材

曹西平乾兒子現身殯儀館 悲痛認屍..哽咽：先處理後事

橘貓單手輕鬆開飼料蓋　奴才傻眼：平時沒少偷開啊...

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

【神預判】終於知道為什麼給媽媽紅包驚喜要戴安全帽XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366