Mingo台灣首次生日會！旗袍唱《日不落》甜翻　許願：想在台灣待好久

▲Mingo生日會。（圖／桂田文創提供）

記者胡冠辰／綜合報導

台鋼集團桂田文創為每位女孩量身打造個人主題生日會，昨（30）日迎來本年度最終場，由Wing Stars人氣韓援Mingo朴旻曙擔任壓軸，這是Mingo首次在台灣舉辦生日會，午、晚場共吸引百位粉絲到場支持，現場氣氛溫馨熱烈，為Mingo與粉絲留下難忘回憶。

這次生日會以「芒芒人海遇見你」為主題，精心規劃多項互動橋段，Mingo認為在人海中與每位粉絲相遇，都是獨一無二的緣分。她在台上以中、韓文交雜互動，流露自然又可愛的一面，逗得全場笑聲不斷。

下午場，Mingo以「男友風」造型登場，身穿白襯衫搭配小短裙，帥氣又不失甜美，並帶來一段韓國男團串燒舞蹈表演，現場氣氛逐漸升溫。晚間場則換上典雅旗袍，獻唱中文歌曲《日不落》，展現溫柔的一面。

Mingo分享，這是她首次挑戰男生舞蹈，因為知道粉絲喜歡聽她唱中文歌，因此特別準備這兩種不同形式的表演，獻給特地前來參與生日會的粉絲，感謝大家的支持與陪伴。

晚間場活動尾聲，桂田文創總經理謝汶芳驚喜現身，親自端著生日蛋糕登場，讓Mingo又驚又喜；隨後，Mingo真情流露許下生日願望：「希望能在台灣待好久好久。」真摯心聲令在場粉絲感動不已，也為生日會畫下完美句點。

每一場主題生日會皆由壽星親自操刀策畫，從主題發想、遊戲設計到舞台演出，融合女孩的創意與個人特色。

透過破冰小遊戲與限定表演，女孩們不僅可以與粉絲親密交流，也展現出她們在球場以外截然不同的魅力。更多活動詳情請持續關注Wing Stars官方Instagram。