從混亂中站穩腳步！蔣淯安坦言阿吉缺陣有壓力、簡浩感動大家成長

▲福爾摩沙夢想家總教練簡浩。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

TPBL福爾摩沙夢想家27日在台中主場迎戰臺北台新戰神，吸引3,000名滿場球迷進場。夢想家雖一度面臨21分領先被追至僅剩2分的險境，但最終仍以108：98擊倒戰神。

開賽後夢想家由馬建豪、張宗憲以及霍爾曼（Aric Holman）領軍，建立起多達21分的領先優勢，但戰神祭出區域防守（Zone）發動反撲，一度將差距縮小至2分，所幸末節蔣淯安展現經驗控制節奏，搭配張宗憲連續飆進關鍵三分球，以及布依德（Julian Boyd）的禁區威脅，夢想家再度拉開分差，最終順利守住勝果。

球隊成功在主場奪下勝利，雖然在第三節出現了小波折讓比分被追近，但夢想家總教練簡浩也還是給予球隊肯定，「大家那時顯得不夠團結，但很欣慰的是在低迷過後大家一起克服了問題，第四節找回自己的球風把分數拉開。」

談到被戰神從21分追到剩2分，簡浩指出，「對手透過區域防守針對我們場上的陣容，我們會再研究更有效的破區方案。霍爾曼在場上時視野極佳，能傳能投，對手較不敢守區域；當他不在場時，布依德與高柏鎧（Brandon Gilbeck）打法較為直接，但我相信小安（蔣淯安）在場控球時，能組織其他球員做好應對工作。」

▲福爾摩沙夢想家蔣淯安。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

而由於陣中明星後衛林俊吉因腳傷持續缺陣，控球重擔全落在蔣淯安身上。此役他上陣超過41分鐘，為全隊最高，雖全場11投僅3中，但靠著優異的突破能力製造犯規，罰球線上12投10中，攻下全隊次高的17分。

蔣淯安賽後坦言，在林俊吉缺陣下「壓力確實存在」，但他更致力於控制場上節奏：「當球隊比較混亂時，我會希望把球權要回來，帶著團隊打出我們的體系。」他強調，今日最成功之處在於比分被拉近時能站穩腳步，並即時修正失誤。

關鍵字： 夢想家逆轉勝台中主場TPBL籃球

