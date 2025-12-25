星野穰一郎被台式應援圈粉！　也談關鍵安打進攻策略

▲台日高中棒球對抗賽，星野穰一郎。（圖／大會提供）



記者胡冠辰／新北報導

台日高中棒球對抗賽25日在新莊棒球場登場，日本北海道聯隊首戰5比0擊敗黑豹旗亞軍羅東高工，其中外野手星野穰一郎在關鍵第4局敲出帶有打點的安打，成為比賽重要轉捩點；賽後他受訪時也分享自己轉戰外野後的心境，以及首次來台比賽的特別體驗。

星野穰一郎過去主要守備位置為一壘，不過自今年秋季大會起開始轉練外野；他坦言，這次實際在比賽中擔任外野手後，更加確信這個位置相當適合自己，「我覺得自己的最大優點是肩膀的力量，在外野可以更好地發揮這個優勢，也讓我更有自信。」

談到第4局面對羅東高工投手的關鍵打席，星野表示，「我們知道對方投手以直球為主，而且球路有點像噴球的感覺，所以我上場前就已經鎖定直球攻擊，」最終他把握機會敲出適時安打，幫助球隊打破僵局，也奠定勝基。

這場比賽同時也是星野首次在正式比賽中對上台灣球隊，他直言感受相當新鮮，「台灣投手的球路旋轉和日本很不一樣，整體比賽的氛圍也不同，對我來說是很棒的經驗與收穫。」

被問到對台灣球員的印象時，星野點名曾效力日本火腿隊的陽岱鋼，「因為我們都是外野手，所以我對他特別有印象。」

首次造訪台灣的他，也對場邊應援文化留下深刻印象，「日本也有應援團，但台灣的節奏、音樂，特別是跳舞的應援方式真的很不一樣，在場上比賽時會覺得很有趣，也很享受那種氣氛。」

至於場外行程，星野最後笑說若有時間，希望能到街上逛逛，「想買一些台灣限定的東西，像是衣服或是棒球相關的商品。」