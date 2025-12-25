運動雲

軟銀留不住、巨人搶不到　有原航平4年30億大約回老東家火腿

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,有原航平。（圖／記者季相儒攝）

▲有原航平。（圖／記者季相儒攝）

記者胡冠辰／綜合報導

從軟銀鷹成為自由球員的強投有原航平，25日確定將加盟北海道日本火腿鬥士；根據日媒報導，有原在反覆思考後做出決定，預計將簽下4年總額約30億日幣（約6.05億新台幣）的大型合約，並以睽違6年（自2020年以來）回歸老東家作結，有原也被視為新庄火腿衝擊冠軍的重要拼圖。

有原今年球季結束後，與軟銀簽下的3年合約到期，也被認為仍在摸索包含再次挑戰大聯盟在內的選項；但最終放棄赴美路線，改以回歸火腿作為答案。

報導指出，有原的去向原本引爆爭奪戰，除了軟銀持續提出留隊交涉之外，讀賣巨人也「舉手」參戰，並被點名同樣祭出大型合約；不過火腿方面端出4年30億規模的優渥條件，並在談判過程中展現「無可挑剔的熱情」，最後以老東家最強烈的招手成功勝出。

有原在火腿效力期間累積完整履歷，特別是2019年以15勝奪下最多勝，在火腿6季合計拿下60勝；他在2020年休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，轉戰德州遊騎兵，但受右肩狀況影響並接受手術，在大聯盟兩年間合計出賽15場，戰績3勝7敗、防禦率7.57。

不過回到日本後，他很快以成績證明身手，近年更繳出連續3年兩位數勝投，本季他以14勝9敗完成2年連續最多勝，動向因此成為日職休賽季焦點。

值得一提的是，日媒也提到，早在2022年休賽季有原準備回到日本球界時，火腿就曾向他提出報價，顯示雙方關係一直未曾中斷。

報導進一步指出，有原的生活據點在札幌市內，對北海道有深厚情感，也對當年培養自己的球隊抱持強烈感謝，雖然他一度選擇轉往軟銀、以「對手」身分對戰火腿，但他與老東家的關係仍維持良好。

每次球隊前往北海道遠征時，有原都會特地前往向火腿球團高層問候，同時他也曾表達希望在年內做出決定的意向，最終選擇在這個時間點回歸，被視為「回報恩情」的到來。

火腿目前先發輪值中，本季拿下9勝的北山、8勝的達等年輕投手崛起，但整體而言，球隊真正繳出「兩位數勝投」的只有王牌投手，以14勝奪下最多勝與最多三振、並拿下澤村賞的伊藤大海。

有原在日職實績充足，生涯曾6度達成兩位數勝投，日職戰績為98勝71敗、防禦率3.32；他也曾在火腿上一次拿下聯盟優勝與日本一的2016年繳出11勝，具備完整的冠軍經驗。

