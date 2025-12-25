運動雲

今井達也MLB去向最新進展　洋基被指「沒有連結」、小熊機會大增

▲▼ 今井達也 。（圖／西武官方X）

▲今井達也。（圖／西武官方X）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊休賽季的補強方向相當明確，投手仍是最大重點，球團至今的操作也完全符合外界預期；小熊已經簽下多名遊騎兵後援投手、以合格報價留住今永昇太，同時也續留提爾巴（Caleb Thielbar），讓整體投手群戰力處於穩固狀態。

不過，小熊仍希望再補進一名輪值頂端等級的先發投手，而今冬最受矚目的日本自由球員今井達也正是芝加哥持續追逐的焦點目標；整個冬天以來，小熊與今井的連結始終緊密，而另一支最常被放在同一則傳聞中的球隊，則是紐約洋基。

然而，從紐約方面陸續流出的消息來看，小熊如今可能比洋基更有機會拿下今井。

根據YES Network的資深記者、也是紐約最熟悉內情的消息人士之一柯瑞（Jack Curry）報導，洋基不但不被預期會簽下今井，甚至直言兩方的連結「並不存在」。

儘管今井屢次被與「布朗克斯軍團」相提並論，但從柯瑞的說法來看，紐約似乎不願意採取足以簽下這位27歲投手所需的積極行動與投入。

柯瑞這份報導也緊接在洋基總教練布恩（Aaron Boone）上週針對今井傳聞「潑冷水」之後，布恩當時向紐約媒體表示，洋基截至目前並未與今井會面，同時他也不確定球隊是否會與對方會面。

報導同時點出，小熊在「日本球員赴美」的引進與適應上，擁有堪稱聯盟頂級的管道與環境；若今井最終選擇芝加哥，他將有機會與今永昇太攜手，同時也能與目前陣中的鈴木誠也在「風城」會合，形成更完整的日籍戰力鏈。

當然，市場上仍存在變數，其他球隊隨時可能加入競逐；不過若洋基確實如柯瑞所言「真的不在這場戰局中」，那麼今井的爭奪戰很可能將成為「小熊自己不能輸掉」的局面。

接下來就看芝加哥能否把握機會完成交易，若成功簽下今井，這筆操作也將被視為小熊多年來最令人期待、最具話題性的自由球員補強之一。

關鍵字： 芝加哥小熊MLB紐約洋基今井達也

