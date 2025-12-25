運動雲

隊史後援最高年薪！　馬林魚1年4.1億約簽下前光芒守護神

▲Pete Fairbanks。（圖／達志影像／美聯社）

▲Pete Fairbanks。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

記者胡冠辰／綜合報導

根據大聯盟官網報導，邁阿密馬林魚已與右投終結者費爾班克斯（Pete Fairbanks）達成協議，將以1年1300萬美元（約新台幣4.1億元）加盟。

這份合約符合邁阿密本季休賽季主軸，鎖定一年期短約的補強策略；同時這份合約也創下隊史紀錄，成為馬林魚至今給後援投手的最高單年年薪，此前隊史最高紀錄為貝爾（Heath Bell）在2012至2014年與馬林魚簽下3年2700萬美元合約，平均年薪900萬美元，而費爾班克斯本次一年合約直接超越。

費爾班克斯也成為馬林魚休季第2位同意加盟的自由球員，延續球隊補強步調；此前馬林魚已談妥網羅一壘手莫瑞爾（Christopher Morel）。

馬林魚這次出手，背景也與球隊牛棚現況息息相關；就在不到兩天前，馬林魚才宣布牛棚大將恩里奎茲（Ronny Henriquez）將因接受「混合型TJ手術／內部支架（internal brace）相關手術」而整季缺席2026年。

報導提及，馬林魚在此之前就已在自由市場尋覓後援投手，球隊2025年牛棚防禦率4.28排名大聯盟第22，每9局三振數K/9為8.21，排名第25，整體壓制力不足。

費爾班克斯加盟後，也將與馬林魚棒球營運總裁班迪克斯（Peter Bendix）重聚；班迪克斯在2023年11月到任邁阿密前，曾是光芒前台成員之一。

馬林魚在2025年因無固定關門人，多採「對戰、局數口袋」方式安排牛棚，形成由多人分擔最後幾局的「終結者委員會」，費爾班克斯具備傳統終結者條件，既能扮演固定終結者，也能在既有制度下擔任高張力角色；馬林魚現有後段局數人手還包括右投班德（Anthony Bender）、佛契爾（Calvin Faucher）與菲利普斯（Tyler Phillips）等人。

費爾班克斯今年迎來生涯首次自由球員身分，並將進入32歲球季；原因是光芒拒絕執行他2026年1100萬美元的球隊選擇權，改以100萬美元買斷金結束合約，讓他正式投入市場，此舉也替他在坦帕灣的光畫下句點。

費爾班克斯在光芒連續3季至少拿下23次救援成功，最終以隊史第3多救援成功（90）、隊史第4多出賽（267場）的成績離隊，堪稱近年最重要的光芒牛棚主力之一。

費爾班克斯是遊騎兵在2015年選秀第9輪、來自密蘇里大學的投手，他在2019年短暫為德州登板後，於同年7月被交易至光芒；隔年他便迅速站穩要角，成為光芒挺進世界大賽期間的關鍵牛棚戰力之一。

關鍵字： 邁阿密馬林魚、棒球、MLB、坦帕灣光芒

