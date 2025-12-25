運動雲

「貓科動物之爭」攻城獅克服15分落後大逆轉　雲豹進攻失靈三連敗失龍頭霸氣

 ▲曾柏喻與德魯。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

▲攻城獅最終以98：82成功逆轉雲豹，賞給對手三連敗。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新竹御嵿攻城獅於24日坐鎮主場新竹縣體育館，迎戰龍頭桃園台啤永豐雲豹，攻城獅雖然開賽手感冰冷，一度落後達15分，但攻城獅憑藉強悍的全場壓迫防守與團隊多達29次助攻，最終以98：82成功逆轉雲豹，賞給對手三連敗。

比賽首節攻城獅進攻掙扎，反觀雲豹在高錦瑋與麥卡洛（Chris McCullough）的領軍下，首節取得24：15領先，並在第二節一度將分差拉開至15分。然而，攻城獅隨即祭出全場壓迫防守奏效，成功打亂雲豹節奏。洋將德魯（Drew Gordon）能裡能外帶動反撲，加上盧冠軒在節末投進關鍵追平三分球，攻城獅單節打出33：20的攻勢，半場結束反以48：44超前。

下半場攻城獅火力全開，德魯擺脫近期低潮，單場轟下32分、12籃板、4抄截的「雙十」表現，全方位的演出獲選單場MVP。除了洋將發威，本土球員更是此役贏球的功臣，曾柏喻在下半場扮演關鍵發動機，全場繳出13分並送出9次助攻。▲德魯獲選單場MVP。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

▲德魯獲選單場MVP。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

曾柏喻賽後將好表現歸功於教練團的「客製化」熱身，模擬各種擋拆情境讓他能迅速進入比賽狀況。針對球迷津津樂道的「貓科動物之爭」，曾柏喻打趣地說：「很高興今天是獅子獲勝，希望能用這場勝利送給獅紫軍當作聖誕禮物。」此外，主將高國豪雖僅得6分，但送出8次助攻並在防守端做出極大貢獻，與曾柏喻合力送出17次助攻，徹底串聯團隊進攻。

▲攻城獅曾柏喻攻下13分2籃板9助攻。（圖／新竹御嵿攻城獅提供)

▲攻城獅曾柏喻攻下13分2籃板9助攻。（圖／新竹御嵿攻城獅提供)

攻城獅此役團隊三分球命中率達 38％，除了德魯命中5記三分彈，盧冠軒也挹注4顆外線貢獻13分。總教練威森（Milan Mitrovic）表示：「這是一場非常棒的團隊勝利，今天送出 29 次團隊助攻，這就是我們希望呈現的團隊球風！」

雲豹方面，此役少了頭號戰將克羅馬（Lasan Kromer），攻守兩端明顯失靈。全隊外線29 投僅 5 中，命中率低至 17.2%。雖然米勒（Malcolm Miller）繳出18分、16籃板，麥卡洛也有16分、10籃板進帳，但仍難敵攻城獅下半場的猛烈砲火，本季首度吞下三連敗。

