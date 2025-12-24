「不能給騎士一點機會！」勇士平安夜遭逆轉、周桂羽點出崩盤原因

▲台北富邦勇士周桂羽。（圖／台北富邦勇士提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

台北富邦勇士於24日平安夜在主場和平籃球館迎戰東超（EASL）強敵首爾SK騎士，儘管勇士在上半場展現韌性取得雙位數領先，但下半場防守端崩盤，遭到沃尼（Jameel Warney）、托倫蒂諾 (Arvin Tolentino）率領的騎士隊逆轉，最終勇士以9分之差吞下本季東超首場敗仗。

富邦勇士開賽表現優異，團隊防守與外線配合讓球隊半場結束時握有雙位數領先優勢，然而易籃後風雲變色，SK騎士在第三節展現強大的進攻火力，打出一波15比2的進攻高潮直接超前比分，雖然勇士在末節一度靠著追分攻勢縮小至3 分差，但在緊要關頭欠缺臨門一腳，最終因關鍵失誤與對手拉出的5比0尾盤，無力捍衛主場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到上半場落後給勇士，SK騎士主帥全喜哲賽後指出，「我們在防守端對於對方的外線，以及內外線的輪轉防守上有些混亂，上半場打完，有和球員好好溝通，討論如何解決問題，到了下半場，大家調整得非常好，打出了開放且自由的球風，也成功解決了上半場所遇到的困境，正式下半場的優異表現帶領我們拿下了今晚的勝利。」

▲SK騎士主帥全喜哲。（圖／EASL提供）

而轟下26分的沃尼（Jameel Warney）則直言，此役擊敗勇士對球隊來說無疑是一場很重大的勝利，「富邦勇士在他們的主場非常強悍，所以我們來到這裡目標就是取得領先並鞏固我們在分組的排名，今晚我們把戰術執行得很好，對於球隊整體的表現我覺得非常開心。」

「平安夜大戰」沒能在主場守下勝利，富邦勇士總教練吳永仁賽後坦言，下半場真的相當可惜，他指出：「對方兩位外籍球員幾乎打滿全場，其實得分也跟預期的差不多，亞外托倫蒂諾線命中率極高，我們沒能有效限制住他們，輸球主因還是我們在下半場的失誤比較多，打得相對比較單調，非常可惜沒有在主場拿下這場比賽。」

▲台北富邦勇士周桂羽。（圖／台北富邦勇士提供）

而周桂羽此役轟下14分是本土最高，他提到第三節開局團隊溝通出現嚴重瑕疵，給了對手進攻火苗。他表示：「只要給首爾SK騎士一點點機會，他們就會連續進球。比分被反超後，防守端顯得守誰都不對，這點非常遺憾。」