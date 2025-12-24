台非混血歐子喬再見轟+完投建功打擊獎　新明「五連亞」不氣餒

▲城市青少棒，新明歐子喬。（圖／台北市棒球協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年臺北城市盃青少年棒球邀請賽24日進行最終決戰，本屆火力一路過關斬將的日本東海代表隊，在冠軍賽面對桃園市新明國中強力追擊，仍頂住壓力，以7比6奪冠；新明國中則再度飲恨，苦吞城市盃「五連亞」。

兩隊上午先後完成四強賽，新明國中靠著「混血大物」歐子喬敲出再見兩分砲，還演出7局、8K完投勝，以3比2氣走台中市中山國中；日本東海則火力全開，以21比12擊敗台北市興福國中，繼預賽交手後，再度於新生棒球場在冠軍戰「頂峰相見」。

冠軍賽開局新明率先攻下1分，但首局下半先發投手范宸竣連丟8顆壞球，讓東海兵不血刃攻佔一、二壘，新明緊急換上沈子楊救火，仍失1分。東海在第2、3局持續進帳，將比數拉開至5比2。

5局上半新明追回1分，追至僅1分差距，關鍵時刻，東海第四棒西悠晴轟出陽春全壘打，為球隊再添保險分。終場由古田絆史後援2局無失分，以再見三振替東海鎖定勝利。

日本東海展現本屆最兇猛火力，預賽3戰攻下30分，淘汰賽4場狂灌51分，冠軍賽更是局局製造攻勢，先發9人中有7人敲安。來自東海連盟的選手自國中起固定集訓，團隊默契與向心力在城市盃充分展現。

總教練小林晉也表示，「我從國中就開始帶這批孩子，這次選才確實有特別挑過，大家的打擊Sense都不錯。」他也笑說沒有特別準備，「平常努力練習，比賽只是日積月累的成果。」

若不計冠軍賽，東海本屆平均淨勝分高達8.2分，但與新明國中的激戰，仍讓小林晉也印象深刻，「我們打過很多次，有輸有贏，他們很多細節處理得很好，每次對戰都感覺變強了一點，不愧是名門學校。」

單場4打數2安、敲出關鍵全壘打的西悠晴賽後謙虛表示，「其實這次狀況沒有特別好，但當時已經沒有退路，很高興能在膠著時刻打出關鍵一擊。」

關門投手古田絆史後援2局僅被敲1安、無失分並送出2次三振，他笑說雖然不是第一次遇到刺激比賽，仍緊張到不停流汗，「我個人其實比較喜歡先發。」

新明國中自2020年城市盃因疫情停辦後，已連續4屆奪亞，上一次封王已是2012年。總教練黃湋志苦中作樂笑說：「『安心亞』又來了，亞軍好像變成我們的傳統，但至少證明我們沒有退步，只是還沒進步。」

黃湋志也肯定子弟兵表現，「預賽輸他們5分，冠軍賽當然想贏，雖然沒如願，但孩子們都堅持到最後，已經使出全力了。」他更幽默提到，「徐若熙在的時候我們也沒拿冠軍，大家真的很不簡單。」

歐子喬在四強賽敲出生涯首支再見全壘打，冠軍賽再貢獻2安，他賽後坦言失落但不氣餒，「大家表現都很好，只是團隊打擊比預賽差一點，繼續加油。」

賽事圓滿落幕，承辦單位臺北市體育總會棒球協會理事長陳炳甫在閉幕典禮上致歉，表示因天母球場整修，未能提供更完善場地，但能看到日本、韓國球隊來台交流，仍感到欣慰。他也強調，棒球已走入家庭生活，「感謝每一位推動三級棒球的夥伴。」

個人獎項方面，打擊獎前三名為歐子喬（新明，打擊率0.600、長打率1.040）、藤原昊（東海，0.600、0.950）、沈杰（興福，0.571）；投手獎由劉祐安（新明，2勝、防禦率1.273）獲得，打點獎為今村虹輝（東海，15打點），全壘打獎郭宇恩（重慶，3轟），教練獎小林晉也（東海），最有價值球員為竹內龍翔（東海）。

▲城市青少棒，日本東海奪冠。（圖／台北市棒球協會提供）