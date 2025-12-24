運動雲

WBC備戰策略？陳傑憲強調默契　曾豪駒笑喊「烤肉」

▲體育運動精英獎，最佳男運動員獎陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲體育運動精英獎，最佳男運動員獎陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）


記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEN獅隊球星陳傑憲今受訪再度被問及WBC參賽意願，表示目前身體狀況仍在評估與規劃中，但態度相當明確，希望在狀況允許下，能為台灣盡一份心力。

陳傑憲透露，近期總教練曾關心他的身體狀況，「我有跟總教練說，一切都還在規劃中，目前都還算 OK，希望能把強度慢慢拉上來。」

談到旅外球員的動向，陳傑憲首先恭喜徐若熙轉戰日職，「希望他在日本能身體健康、投出好成績，他不只是代表自己，也是代表台灣。」他也提到，包括古林睿煬、林安可等旅日選手，都是台灣棒球重要的戰力，未來都會持續關注他們的表現。

針對WBC中華隊有望增添大聯盟台裔球員戰力，陳傑憲直言並不擔心磨合問題，「台灣選手其實很習慣跟洋將相處，不管來自哪一個國家，大家都能慢慢建立默契。」

他也認為，透過場上與場下的交流，有助於團隊氣氛的凝聚。 對於即將到來的WBC，陳傑憲強調，最重要的仍是把自身狀態調整到位，在需要的時候能站出來貢獻，「只要身體狀況允許，我一定希望能為台灣出賽。」

有媒體問到中華隊接下來的備戰策略，陳傑憲表示，「策略很重要，我們集訓的時候，大家感情很好，把默契培養好。」一旁的曾豪駒則笑著補充一句「烤肉」，引起現場一陣笑聲。 對此，陳傑憲也指出，透過訓練與長時間聚在一起，把團隊氣氛炒熱、凝聚起來，正是中華隊的重要優勢。

