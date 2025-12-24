運動雲

「安可顏值太重要了」陳傑憲笑談江少慶加盟補帥度：可以期待一下

▲▼ 江少慶 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 江少慶 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEN獅隊透過林岱安FA補償網羅投手江少慶，隊長陳傑憲受訪時幽默談到這筆補強，直言在 林安可因傷缺陣後，球隊「顏值部分」確實受到影響，也笑稱江少慶的到來「勢必要找一個帥的來補」。 陳傑憲表示，「我們傷了林安可，實力當然很重要，但在顏值部分少了林安可，多少還是有點影響，所以勢必要找一個帥的來補一下。」

他笑說，因此對江少慶的加入感到相當開心，也很期待他來到球隊後，會產生什麼樣的火花。 談到江少慶的實力，陳傑憲強調，對方本來就是一名非常認真、也很有實力的選手，只是過去一段時間因為傷勢關係，沒有辦法把能力值完全發揮出來，「今天統一能夠選到他，當然就是期許他能夠發揮他的能力，幫助統一拿下好的成績。」

至於江少慶目前的身體狀況，陳傑憲坦言沒和本人聊過，「但我覺得他應該恢復得不錯。」話鋒一轉，他再度笑說，「但老實說，大家可以先期待他的顏值。」


陳傑憲也補充，身體狀況畢竟不是能完全控制的事情，但顏值則是「擺在那裡」，因此不妨先從顏值開始期待，「等他完全康復之後，再來期待他的投球成績。」他最後還不忘再補一刀笑稱，「因為安可真的滿重要的，顏值真的太重要了。」

▲體育運動精英獎，最佳男運動員獎陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

