專殺左投的男人來了！　水手1年1.97億簽下雷夫斯奈德

▲雷夫斯奈德（Rob Refsnyder）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷夫斯奈德（Rob Refsnyder）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

西雅圖水手與資深一壘兼外野手雷夫斯奈德（Rob Refsnyder） 達成協議，雙方簽下一紙一年期大聯盟合約，為2025-26球季名單補進重要深度。

根據MLB官網報導指出，這份合約總值625萬美元，另包含最高25萬美元激勵獎金；相較於雷夫斯奈德上季在紅襪僅領210萬美元，薪資水準明顯提升，也顯示水手棒球營運總裁迪波托（Jerry Dipoto）與總經理霍蘭德（Justin Hollander） 對這名老將的高度肯定。

雷夫斯奈德向來被視為聯盟中對左投最具破壞力的右打者之一，同時也是公認的優質休息室領袖；水手隊此舉正是為了一壘手奈勒（Josh Naylor）找到可靠的替補人選，並可靈活運用左右打輪換戰術。

值得一提的是，這位擁有10年大聯盟資歷的球員，實際上生涯更多時間是擔任角落外野手，同樣能為陣容帶來彈性。

水手目前外野人手充足，左外野由阿羅薩雷納（Randy Arozarena） 鎮守，中外野是球隊門面羅德里奎茲（Julio Rodríguez），右外野則有坎佐內（Dominic Canzone）、雷利（Luke Raley） 與羅伯斯（Victor Robles）競逐出賽機會。

雷夫斯奈德的加盟雖稍顯低調，卻有數據作為強力背書；過去4個賽季皆效力紅襪的他，是聯盟中對左投表現最穩定的右打者之一，在至少500打席的81名球員中，他在多項關鍵進攻數據名列前茅，僅有葛斯密特（Paul Goldschmidt） 與賈吉（Aaron Judge）兩位MVP得主，在面對左投時的上壘率高於他。

雷夫斯奈德自 2022 年以來對左投成績（聯盟排名），打擊率.312（第5）、上壘率.407（第3）、長打率.516（第12）、OPS.924（第6）、wRC+：155（第5，聯盟平均為100）

雷夫斯奈德於2012年選秀第5輪被洋基選中，2015年初登大聯盟時，曾被MLB Pipeline評為洋基農場第5大新秀，他生涯先後效力洋基、藍鳥、光芒、遊騎兵、雙城與紅襪，而真正站穩腳步，則是在2021-22年休賽季與紅襪簽下小聯盟合約後。

在波士頓的4個賽季（2022-25），雷夫斯奈德出賽309場，繳出 .276/.364/.440 的打擊三圍（124wRC+），主要擔任第4號外野手，平均每季出賽77場，2024年達到單季93場的高峰。

關鍵字： 西雅圖水手、波士頓紅襪、棒球、MLB

道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

史庫柏去留受矚　道奇等隊評估交易可能

衛少紀錄夜！21+13寫最年長後衛神紀錄　聯手施洛德氣走火箭杜蘭特

火腿表態支持！孫易磊、古林睿煬參戰WBC持開放立場

獨/樂天桃猿公布二軍宿舍最新進度 內部照片曝光

悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴

不是打電動！公牛、老鷹狂轟302分　寫下聯盟35年來最狂進攻秀

周思齊當初完全沒看好中華隊　憶12強奪冠前吶喊「別再重演2013」

中華男籃交手中國主場優勢沒了　籃協：改場地FIBA中央委員會決定

