WBC投手戰力受矚目！　曾豪駒盼徐若熙、林維恩被世界看見

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，林維恩。（圖／記者李毓康攝）

▲林維恩。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）各隊總教練日前於冬季會議期間接受媒體訪問，權威數據網站《FanGraphs》也特別訪問中華隊總教練曾豪駒，談及台灣目前最值得關注的投手戰力，曾豪駒未先點名特定人選，而是先從整體投手群談起，強調這次賽事對年輕投手的重要性。

根據《FanGraphs》名作家勞里拉（David Laurila）21日撰文提及，曾豪駒針對投手戰力時說「我希望我們球隊所有投手都能被所有棒球迷認識，我們有非常多的年輕投手，其中大多數仍在小聯盟層級打球，但這項賽事能幫助他們提升技術與累積經驗，並在未來成長為頂尖層級的優秀球員。」

在進一步被追問具體人選時，曾豪駒首先提到旅美左投林維恩，20歲的林維恩隸屬運動家體系，曾於今年8月獲FanGraphs專文介紹，是台灣備受期待的年輕投手之一。

▲▼徐若熙。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

第二位被點名的正是目前台灣最具話題性的王牌右投徐若熙；「徐若熙今年在中華職棒投球，他今年休賽季是行使入札制度的球員，目前有資格與國外球團談判，他有可能會把合約轉到日本或美國，他是中職的王牌。」（採訪當下徐若熙還未決定旅外球隊）

「自從高中畢業、成為台灣的職業球員之後，他歷經了一些傷勢，」曾豪駒接著提及，「他很有耐心，也投入了大量心力在復健上，現在他的狀態非常好，最快球速可以投到98英里。」

在曾豪駒受訪後不久，徐若熙也被日本媒體JapanBall證實，已與福岡軟銀鷹隊達成3年合約協議。

至於林維恩，他在2025年躍升為運動家體系中最頂尖的投手新秀之一，他橫跨3個層級出賽，87局投球中送出117次三振，僅被擊出70支安打，展現驚人壓制力。

對於林維恩與徐若熙兩人的比較，曾豪駒認為難以直接放在同一標準衡量；「林維恩雖非常年輕，但他無所畏懼，有潛力成為一名非常出色的投手，」曾豪駒表示，「徐若熙擁有比較多經驗，因為他已經在中職打了4年，當你還年輕時，有太多東西需要學習，所以要比較這兩位球員其實非常困難，但他們都擁有很好的球質。」

曾豪駒也強調，這兩名投手都將是中華隊在本屆經典賽的重要戰力；「他們在這次賽事中都會對我們非常重要，」曾豪駒說，「我們也期待能有更多世界各地的球迷認識這兩位投手。」

2026世界棒球經典賽將於3月5日正式開打，中華隊首戰將在東京對上澳洲，投手戰力勢必成為比賽勝負關鍵之一。

關鍵字： 世界棒球經典賽棒球中華隊徐若熙林維恩曾豪駒

【湯圓全陣亡】想耍帥翻鍋結果湯圓噴出來 全家傻眼XD

