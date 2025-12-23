運動雲

前打擊王到位！　運動家與大都會交易換回麥克尼爾強化內野

▲麥克尼爾（Jeff McNeil）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

奧克蘭運動家雖在本季休賽期間的補強重點放在投手戰力，但球隊23日率先在野手端出手，與紐約大都會完成交易，換回前打擊王、內外野多功能手麥克尼爾（Jeff McNeil），送出右投羅德里奎茲（Yordan Rodriguez）。

據MLB官網報導指出，運動家同時將從大都會獲得575萬美元現金，用以分攤麥克尼爾剩餘的合約薪資；麥克尼爾合約還剩1年1775萬美元，為了在40人名單中騰出空間，運動家將左投沃迪查克（Ken Waldichuk）指定讓渡。

運動家預期在下個賽季能擁有聯盟中具競爭力的進攻火力，陣容核心包括美聯年度新人王寇茲（Nick Kurtz）、威爾森（Jacob Wilson）、魯克（Brent Rooker）、蘭格里爾斯（Shea Langeliers）、索德斯壯（Tyler Soderstrom）與巴特勒（Lawrence Butler）；不過球隊仍認為二壘與三壘是需要升級的位置，因此鎖定經驗豐富的麥克尼爾。

將滿34歲的麥克尼爾是一名經過驗證的成熟戰力，他曾奪下2022年打擊王，生涯8個大聯盟賽季全效力於大都會，累積打擊三圍.284／.351／.428；上季出賽122場，繳出.243 打擊率、12支全壘打。

運動家總管佛斯特（David Forst）表示，麥克尼爾的加入不僅補強場上戰力，也能彌補球隊經驗不足的問題。

「我認為他在很多方面都非常合適，」佛斯特說，「整體經驗來說，老實說，我們的名單整體仍然偏年輕，尤其是在野手方面，缺乏大量經驗；我認為他在曾於那樣的市場打球、打過季後賽，以及能為休息室帶來豐富經驗方面，都能帶來很多價值。」

在財務方面，大都會支付的575萬美元，將使運動家在2026年僅需負擔1000萬美元薪資；此外，麥克尼爾在2027年擁有1575萬美元的球隊選項，其中包含200萬美元買斷金，若未執行選項，該金額將由大都會支付。

從球隊建隊角度來看，麥克尼爾的多功能性正是運動家高度重視的特質，他除了二壘外，也能勝任三個外野位置，防守表現穩定，擊球接觸能力依舊名列聯盟前段班；上季他揮空率16.6%、三振率11.9%，皆排名大聯盟打者前90百分位。

至於被送往大都會的羅德里奎茲，年僅17歲，是在今年1月國際簽約期開始後不久，以40萬美元自古巴加盟運動家，尚未列入球隊農場前30大新秀。

