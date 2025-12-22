運動雲

恭喜徐若熙「史上大約」　朱育賢曝隊友視角：害羞、靦腆大男孩

▲徐若熙 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍隊友徐若熙將轉戰福岡軟銀鷹，朱育賢直言替對方感到相當開心，並送上滿滿祝福。還曝光今年從對手視角成為隊友視角的徐若熙，是一位場上、場下形象反差很大的投手。

朱育賢表示，徐若熙能簽下這樣規模的合約，「算是史上大約了，真的蠻恭喜他的。」他提到，今年與徐若熙成為隊友，相處過一段時間，深知對方對棒球的執著與自我要求，「他心裡有一把自己的尺，也成功把能力發揮在球場上。」

朱育賢也認為，台灣選手勇敢走向海外舞台，對整體棒球環境具有正向意義，「這可以證明台灣選手出去一樣能有好表現，也讓後面的選手有追隨的對象。」他指出，不論是國內FA制度逐漸成熟，或是薪資不斷創新高，都能讓還在打棒球的年輕選手，看見努力後兌現夢想的可能性。

談到徐若熙的特質，朱育賢笑說場上與場下反差很大，「場上很有霸氣，但他場下其實是一個蠻靦腆、害羞的大男孩，落差滿大的。」從對手變成隊友後，才真正感受到他的個性。他最後也不忘叮嚀，希望徐若熙在日本最重要的是保持健康，「只要身體健康，我相信以他的球威，絕對有能力壓制那邊的對手。」

▲朱育賢。（圖／記者楊舒帆攝）

▲朱育賢。（圖／記者楊舒帆攝）

