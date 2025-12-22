運動雲

>

金手套沃爾普動刀開季未明　洋基簽下前大都會內野手蕭特補深度

▲蕭特（Zack Short）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蕭特（Zack Short）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

在金手套游擊主力沃爾普（Anthony Volpe）動刀、2026球季開季前景未明的情況下，紐約洋基持續為內野戰力布局；根據MLB球隊交易頁面顯示，條紋軍近日與前紐約大都會內野手蕭特（Zack Short）達成協議，雙方簽下一紙小聯盟合約，作為組織深度的重要補強。

這筆簽約也再次凸顯休賽季「大都會－洋基」之間頻繁的人才流動；近幾週，大都會先後網羅前洋基後援投手威廉斯（Devin Williams）與威佛（Luke Weaver），而洋基則重新簽回前大都會投手布萊克本（Paul Blackburn）以及內野手羅薩里奧（Amed Rosario）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

30歲的蕭特過去5個大聯盟賽季皆有出賽紀錄，具備一定長打火力與防守彈性，能勝任二壘、三壘、游擊以及外野位置；這名來自紐約州金斯頓的球員於2021年在底特律老虎完成大聯盟初登場，而加盟洋基，將是他3年內效力的第6支球隊。

蕭特預期將為洋基提供即戰力型的內野備案，洋基游擊主力沃爾普在經歷令人失望的2025球季後接受手術，確定無法在2026年開季時歸隊。

在沃爾普缺陣期間，洋基預計將由卡巴列羅（José Caballero）暫代游擊防區；不過洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）坦言，球隊對這個位置的最終走向仍難以預測。

「你永遠無法預測一個人的旅程，或一個人最終能帶來多大的影響，」凱許曼在冬季會議期間表示，「沃爾普和卡巴列羅兩人各自都是優質球員，但我仍然相信我們在他手術前對沃爾普的所有評價，同時我也很高興我們還有Cabby；所以我真的不知道事情最後會怎麼走。」

值得一提的是，蕭特從小就是大都會球迷，他於2023年11月被大都會從讓渡名單中撿走，當時心情相當複雜；「我不想說我的家人比我還興奮，但他們真的都非常興奮，」蕭特接受《紐約郵報》受訪時說，「而我更多是覺得：這真的很令人興奮，但現在還在休賽季初期，而且我仍然得接受自己被DFA的事實。」

然而，他在大都會的機會並不長久。蕭特代表球隊出賽10場、9打數僅擊出1支安打，之後他被交易至波士頓紅襪，但僅出賽兩場便再次被DFA，隨即又被大都會在國聯東區的死敵亞特蘭大勇士撿走。

在勇士效力期間，蕭特30場比賽打擊率僅.148，短短數週內第3度被指定讓渡；上賽季他又在休士頓太空人重新獲得大聯盟機會，22場比賽敲出2支全壘打、打擊率.220，但最終仍再度被DFA。

截至目前，蕭特大聯盟生涯累積241場出賽，打擊三圍為.172／.271／.296，共擊出15支全壘打；如今轉戰洋基體系，他將再度尋求站穩大聯盟的機會，也為洋基在游擊戰局未明的情況下，提供一張耐用且多功能的備用牌。

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

洛夫頓爆氣遭逐退場！戰神「少打多」照贏、攻城獅末節當機慘遭逆襲

洛夫頓爆氣遭逐退場！戰神「少打多」照贏、攻城獅末節當機慘遭逆襲

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

快訊／續披條紋衫！洋基一年約續留全明星右投　補強投手深度

快訊／續披條紋衫！洋基一年約續留全明星右投　補強投手深度

盧峻翔3節砍21分提前下班　領航猿僅用兩節就擊潰獵鷹

盧峻翔3節砍21分提前下班　領航猿僅用兩節就擊潰獵鷹

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

【耳朵怕到爆】歐告偷吃貓罐頭挨訓　罵著罵著突然變狗身攻擊XD

熱門新聞

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

洛夫頓爆氣遭逐退場！戰神「少打多」照贏、攻城獅末節當機慘遭逆襲

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

讀者回應

﻿

熱門新聞

1白襪2年約網羅超級重砲村上宗隆

2王齊麟、十元大婚現場閃瞎！同場揭寶寶性別

3「麟洋配」再合體！王齊麟結婚李洋當證婚人

4統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

5得分王爆氣遭逐！戰神「少打多」照贏攻城獅

最新新聞

1城島健司來台迎接徐若熙加盟

2洋基簽下前大都會內野手蕭特補深度

3龍隊王牌啟程！味全正式宣佈徐若熙旅日

4踩到「詹皇」大扭！祖巴奇至少得休3週

5村上宗隆洋基仍列觀察名單

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧表情包】旗子差點揮到掉下來　李多慧緊急搶救全程笑超甜XD

【揍你喔】李多慧發現粉絲又沒去上班上課　氣噗噗萌喊：不行～～

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

一葉退場踢腿踢太高 遭到成員集體撻伐XD

「紅高跟鞋⭢拖鞋」XD 華莎重現青龍獎經典畫面

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366