金手套沃爾普動刀開季未明　洋基簽下前大都會內野手蕭特補深度

▲蕭特（Zack Short）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

在金手套游擊主力沃爾普（Anthony Volpe）動刀、2026球季開季前景未明的情況下，紐約洋基持續為內野戰力布局；根據MLB球隊交易頁面顯示，條紋軍近日與前紐約大都會內野手蕭特（Zack Short）達成協議，雙方簽下一紙小聯盟合約，作為組織深度的重要補強。

這筆簽約也再次凸顯休賽季「大都會－洋基」之間頻繁的人才流動；近幾週，大都會先後網羅前洋基後援投手威廉斯（Devin Williams）與威佛（Luke Weaver），而洋基則重新簽回前大都會投手布萊克本（Paul Blackburn）以及內野手羅薩里奧（Amed Rosario）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

30歲的蕭特過去5個大聯盟賽季皆有出賽紀錄，具備一定長打火力與防守彈性，能勝任二壘、三壘、游擊以及外野位置；這名來自紐約州金斯頓的球員於2021年在底特律老虎完成大聯盟初登場，而加盟洋基，將是他3年內效力的第6支球隊。

蕭特預期將為洋基提供即戰力型的內野備案，洋基游擊主力沃爾普在經歷令人失望的2025球季後接受手術，確定無法在2026年開季時歸隊。

在沃爾普缺陣期間，洋基預計將由卡巴列羅（José Caballero）暫代游擊防區；不過洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）坦言，球隊對這個位置的最終走向仍難以預測。

「你永遠無法預測一個人的旅程，或一個人最終能帶來多大的影響，」凱許曼在冬季會議期間表示，「沃爾普和卡巴列羅兩人各自都是優質球員，但我仍然相信我們在他手術前對沃爾普的所有評價，同時我也很高興我們還有Cabby；所以我真的不知道事情最後會怎麼走。」

值得一提的是，蕭特從小就是大都會球迷，他於2023年11月被大都會從讓渡名單中撿走，當時心情相當複雜；「我不想說我的家人比我還興奮，但他們真的都非常興奮，」蕭特接受《紐約郵報》受訪時說，「而我更多是覺得：這真的很令人興奮，但現在還在休賽季初期，而且我仍然得接受自己被DFA的事實。」

然而，他在大都會的機會並不長久。蕭特代表球隊出賽10場、9打數僅擊出1支安打，之後他被交易至波士頓紅襪，但僅出賽兩場便再次被DFA，隨即又被大都會在國聯東區的死敵亞特蘭大勇士撿走。

在勇士效力期間，蕭特30場比賽打擊率僅.148，短短數週內第3度被指定讓渡；上賽季他又在休士頓太空人重新獲得大聯盟機會，22場比賽敲出2支全壘打、打擊率.220，但最終仍再度被DFA。

截至目前，蕭特大聯盟生涯累積241場出賽，打擊三圍為.172／.271／.296，共擊出15支全壘打；如今轉戰洋基體系，他將再度尋求站穩大聯盟的機會，也為洋基在游擊戰局未明的情況下，提供一張耐用且多功能的備用牌。