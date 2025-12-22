確定了！徐若熙加盟軟銀背號18號　記者會時間揭曉

▲徐若熙 。（圖／記者呂佳賢攝）



記者胡冠辰／綜合報導

根據日媒報導，福岡軟銀鷹已與味全龍王牌投手徐若熙達成合約基本共識，雙方將以海外移籍制度完成簽約，近日將正式對外發表；這份合約為期3年，總額接近15億日圓，背號確定為18號，展現球團高度重視。

徐若熙今年25歲，最快球速可達158公里，兼具速度與壓制力，被視為亞洲最具潛力的速球派右投之一；他吸引了多支日本與美國球隊關注，但軟銀提出的合約條件明顯優於其他球團，最終成功脫穎而出，完成搶人大戰。

日媒報導提及，徐若熙的加盟記者會預計於26日在台灣舉行，日本方面則規劃於明年1月正式亮相；軟銀球團對其定位明確，期待他能成為先發輪值的重要一環，補強球隊爭冠所需的穩定戰力。

徐若熙2020年以CPBL選秀第一指名加盟味全龍，歷經右肘手術低潮後，於2023年強勢回歸，不僅帶領球隊奪下台灣大賽冠軍，更以關鍵表現榮膺系列賽MVP；本季他出賽19場，繳出5勝7敗、防禦率2.05的成績，展現頂級投手水準。

軟銀在備戰新球季的外籍投手補強上，原先曾評估網羅前橫濱DeNA投手凱伊（Anthony Kay），以及前阪神投手杜普蘭提耶（Jon Duplantier），但最終皆未能談成；成功簽下徐若熙也被視為球團為挑戰聯盟三連霸所啟動的外籍戰力補強第一彈，後續動向備受關注。