盧峻翔3節砍21分提前下班　領航猿僅用兩節就擊潰獵鷹

▲▼桃園樸猿領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）

▲桃園樸猿領航猿盧峻翔此役僅花3節就砍下21分。（圖／PLG提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

P.LEAGUE+桃園樸園領航猿21日南下踢館台南台鋼獵鷹主場，在當家一哥「夜王」盧峻翔火力全開帶領下，領航猿上半場打完就已經以27分遙遙海放獵鷹，即使下半場團隊火力下滑，還是達成上場全員都得分的成就，終場就以107：87擊潰地主獵鷹，豪取開季4連勝。

衛冕軍領航猿本季狀態銳不可擋，PLG連同東超迄今打了7場比賽，唯一輸掉的只有11月8日對戰菲律賓馬尼拉電氣的比賽，其餘通通拿下勝利，而「背靠背」出戰的獵鷹3戰拿下2勝，排在聯盟第二，不過雙方前一次於10月29日在桃園巨蛋對決，當時還坐擁前NBA球星半獸人的獵鷹以12分落敗。

這次改在獵鷹主場碰頭，領航猿開賽馬上就反客為主，盧峻翔首節就發揮「夜王」本色，單節4投4中豪取9分攜手手感也一樣火燙的伯朗搶分，獵鷹雖有陳范柏彥從板凳挺身而出，單節就搶下10分，但猿隊先發五虎人人有分數進帳，首節就轟出38比21的比分，建立起多達17分領先。次節盧峻翔雖然外線命中率下滑，但手感還是不差，7投4中再拿8分，加上阿提諾也加入飆分行列，上半場打完就已經以67：40遙遙領先。

▲▼桃園樸猿領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）

▲桃園樸猿領航猿上半場就取得多達27分領先。（圖／PLG提供）

易籃後，猿隊攻勢趨緩、命中率也下滑，不過獵鷹單節三分球11投僅2中，只稍微縮小了5分的差距，最末節猿隊直接讓一哥盧峻翔提前打卡下班，但獵鷹還是沒能找回手感，單節三分球出手多達14次但僅命中4顆，導致追分不利，最終猿隊就以20分之差在客場贏球，開季收下4連勝，是聯盟唯一不敗之師。

領航猿此役5人得分雙位數，盧峻翔繳出全場最高21分，另有6助攻3籃板，伯朗17分次之，李家慷、阿提諾皆進帳14分，白曜誠也挹注10分；獵鷹方面，翟蒙16分全隊最高，陳范柏彥14分次之。

