「男模」關鍵時刻爆發！呂政儒發揮老將價值帶國王神奇大逆轉

▲ 新北國王呂政儒。（圖／新北國王提供）

衛冕軍新北國王21日在主場與新北中信特攻上演同城德比，上半場最多陷入16分落後，但國王展現韌性，在下半場急起直追，老將「男模」呂政儒也在關鍵時刻挺身而出，單節猛轟10分接管戰局，幫助國王最終以85：78逆轉擊敗特攻，收下二連勝，戰績也衝上第4位。

國王昨天在主場奪勝，不僅終結3連敗還送給聯盟龍頭台啤雲豹本季首次連敗，今天「背靠背」出戰特攻，雙方首節命中率都不佳，外線手感更是急凍，國王單節10投2中，特攻則是6投盡墨，首節打完雙方戰成17：17平，次節特攻王牌洋將馬可在禁區發威，後場指揮官林韋翰也找到手感，三分球3投3中，內外開轟合搶24分，在上半場打完取得46：38領先。

未料易籃後，特攻卻突然迷航，單節僅拿下13分，國王雖然進攻表現也沒有特別突出，但靠著團隊三分球5投2中，還有奧帝快攻灌籃得手提振士氣，在第三節打完追到58：59，而最末節換老將呂政儒站出來飆分，從外線轟炸籃框，一人就單節就猛轟10分，最後26秒奧帝又穩穩命中兩記罰球，終場國王就以7分之差收下2連勝。

國王此役5人得分超過雙位數，呂政儒拿下本季新高18分，沃許本18分、12籃板，奧帝14分、7籃板，傑登13分、14籃板，林書緯10分、5籃板、5助攻。

特攻部分，馬可拿下全場最高26分、17籃板，內馬18分、9籃板，林韋翰11分都集中在上半場，阿巴西拿下4分，謝亞軒也僅拿下2分，兩人狀況低迷。