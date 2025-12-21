三天內就報仇成功！格林被趕沒關係　巴特勒、柯瑞連線助勇士險勝太陽

▲ 金州勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）轟下28分，幫助球隊在主場止敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA金州勇士今（21）日在主場迎戰鳳凰城太陽，三天內兩度對決，儘管勇士在比賽中一度面臨多達14分落後，且核心「追夢」格林（Draymond Green）還遭驅逐出場，但憑藉一哥柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler III）與新秀理查德（Will Richard）在關鍵時刻的穩定發揮，最終勇士以119比116險勝太陽，成功報一箭之仇也終結近期的三連敗。

勇士一哥柯瑞近期傷癒回歸，也和巴特勒、格林成功合體，但前役作客太陽，卻遭對方「罰球絕殺」，還吞下3連敗，此役回到主場也揹負著不能輸的壓力。

不過首節太陽開賽就反客為主，在外線與禁區多點開花，布克（Devon Booker）與布魯克斯（Dillon Brooks）手感火熱，率隊強勢開局，布魯克斯還砍進壓哨三分球，幫助球隊在第一節就取得44比32的雙位數領先，然而次節才開打沒多久勇士大將格林就連吞兩次技術犯規遭驅逐出場，不過勇士旋即展開反攻，一哥柯瑞連拿5分縮小分差，攜手理查德、梅爾頓（De'Anthony Melton）搶分，在上半場結束追到64比67落後。

易邊再戰，勇士延續上一節的氣勢，巴特勒連拿7分，加上理查德也在此時也找到外線準星，兩人攜手轟炸籃框，也幫助球隊在第三節打完反以6分逆轉超前，末節勇士一度將分差再擴大到11分之多，但布克此時挺身而出，吉萊斯皮（Collin Gillespie）又投進三分球，一度追到剩下1分落後，不過柯瑞在最後剩5.7秒時殺入籃下放進2分，最後又成功擋下太陽的最後一擊，終場勇士就以3分險勝太陽。

▲金州勇士巴特勒（Jimmy Butler III）灌籃。（圖／達志影像／美聯社）

勇士柯瑞繳出全隊最高28分、9籃板、6助攻，巴特勒25分，理查德20分；太陽部分，布克38分全場最高卻苦情做了白工，布魯克斯此役挹注22分但最後一擊卻沒能在外線命中，也無緣幫助球隊追平。