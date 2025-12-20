新北U18／鬼滅迷馬佑嘉燃燒內心　關鍵二壘安助高雄市奪季軍

▲新北U18，馬佑嘉。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

高雄市外野手馬佑嘉在新北國際城市U18棒球邀請賽季軍戰挺身而出，首局就敲出關鍵2打點二壘安打，成為球隊以4比1擊敗新北市、拿下季軍的重要功臣。他笑說，自己在棒球路上的座右銘正是來自《鬼滅之刃》的名言「燃燒內心」，這句話一路成為推動他前進的動力。

季軍戰中，馬佑嘉先發擔任左外野手、排在第5棒，一開賽就把握機會建功，為球隊打下勝利基石。總教練石弘傑形容他具備U15中華隊國手經驗，「在場上不容易緊張，也不會怯場，關鍵時刻很有自信地把握機會。」守備方面則屬中規中矩，判斷力不錯，臂力屬於中程水準。

談到近期打擊狀況，馬佑嘉表示與前幾天差不多，關鍵在於賽前準備做足，「這幾天教練團都有讓我們做情蒐，大家都很認真研究對手，看看可能會遇到什麼樣的投手。」他透露，情蒐方式就是利用手機觀看投手過往比賽影片，分析球種與配球傾向，「大概知道什麼情況下，他會投什麼球。」連續兩場比賽都有安打表現，馬佑嘉透露，「就是把自己能控制的事情控制好，然後等待機會。

私下的馬佑嘉其實是個動漫迷，他的社群首頁就寫著日文「心を燃やす（燃燒內心）」。他坦言，自己從小就喜歡動漫，最喜歡的角色正是《鬼滅之刃》的煉獄杏壽郎，「那時候大概才國小，就覺得這個角色很帥，講出『燃燒內心』這句話時，印象真的很深刻，到現在都一直記在心裡。」他也收藏了不少動漫公仔，除了《鬼滅之刃》，《火影忍者》也是他喜歡的動畫。

至於為何從北部南下就讀普門中學，馬佑嘉表示，主要是因為有學長在，加上教練團對未來規劃與保障說明得很清楚，「讓我覺得在那邊很有保障，也能好好開發自己。」他也感謝佛光山與學校提供豐富資源與比賽機會，成為自己安心投入棒球的重要後盾。