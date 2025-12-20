運動雲

韓國強打宋成文挑戰大聯盟　入札制度加盟教士

記者王真魚／綜合報導

透過入札制度（Posting System）挑戰大聯盟的南韓內野手宋成文，確定邁出旅美關鍵一步。多家美國媒體報導指出，宋成文已於18日（台灣時間19日）與聖地牙哥教士達成合約共識，待完成體檢等相關程序後，預計將正式完成簽約。消息最早由美媒《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）披露。

現年29歲的宋成文，本季效力韓職（KBO）培證英雄，出賽144場，繳出打擊率0.315、26轟、90分打點、25次盜壘，OPS達0.917的全面成績，展現攻守俱佳的身手。11月15、16日於東京巨蛋舉行的日韓強化賽，他也以南韓國家隊身分出賽，首戰4局更從日本隊投手森浦大輔手中敲出全壘打，留下深刻印象。

宋成文今年夏天才剛與培證英雄簽下6年總額120億韓元（約新台幣2.7億元）的長約，但仍於休賽季表明，將行使入札制度挑戰大聯盟。其KBO生涯累計9季、824場出賽，生涯打擊率0.283、80支全壘打、454分打點，主要守備位置為三壘，不過加入教士後，守位安排仍具彈性。

教士本季休賽期戰力變動幅度不小，先發投手 席斯（Dylan Cease）以自由球員身分轉戰藍鳥，生涯累積77次救援的終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）則加盟勇士；此外，日籍強投達比修有 休季接受右肘韌帶重建手術（Tommy John），新球季預計全季缺陣。

在投手戰力流失的情況下，教士率先以3年7500萬美元（約新台幣117億元）與投手金恩（Michael King）達成合約，如今再簽下宋成文，同步著手補強攻擊陣容，為新賽季提前布局。

關鍵字： 宋成文教士大聯盟南韓旅美

