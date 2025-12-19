運動雲

>

新北U18／雨中一棒定江山！　許子彥再見安打率新北藍闖冠軍戰

▲許子彥再見安打率新北藍闖冠軍戰。（圖／協會提供）

▲許子彥再見安打率新北藍闖冠軍戰。（圖／協會提供，下同）

記者胡冠辰／新北報導

新北富邦U18棒球邀請賽今（19日）4強賽上演戲劇性對決，地主新北藍與高雄市激戰7局，在雨勢干擾下比賽張力拉滿，新北藍前6局屢攻不下，7局下最後反攻靠著許子彥敲出2分打點再見安打，最終以2比1完成逆轉，成功挺進冠軍戰。

此役高雄市推派陳昱勛先發，新北藍則由吳昊翔掛帥；開賽前3局形成典型投手戰，雙方打線受制於控球與節奏，未能有效串聯攻勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市在2局上靠連續保送製造得點圈機會，新北藍果斷換上楊辰浩中繼，成功以雙殺化解危機；新北藍方面，2局下曾聖恩擊出二壘安打，但隨後遭到封鎖，同樣無功而返。

比賽轉捩點出現在4局上，高雄市許書誠擊出二壘安打，隨後馬佑嘉補上適時安打送回關鍵1分，高雄市率先突破僵局，取得1比0領先。

4局下新北藍立即回應，許子彥敲出二壘安打，搭配對手守備失誤形成無人出局二、三壘有人的大好得分機會；然而高雄市先發投手陳昱勛展現大心臟，連續送出2次三振並製造飛球出局，成功化解本場比賽最大危機。

新北藍在6局下再度攻佔一、三壘，同樣無人出局，但高雄市靠著守備與牽制成功製造出局數，再次守住領先；陳昱勛多次在關鍵時刻穩住陣腳，是高雄市能一路領先至末局的重要功臣。

7局下新北藍展開最後反攻，羅師騁選到保送上壘，犧牲觸擊推進後，高雄市連續更換投手試圖止血，卻未能完全控制局面，連續四壞球讓新北藍形成滿壘氣勢。

關鍵時刻許子彥挺身而出，擊出穿越右外野防線的再見安打，一棒送回2分，新北藍在雨中衝出休息區，全隊振臂狂歡，以2比1戲劇性逆轉高雄市，成功晉級決賽。

▲許子彥再見安打率新北藍闖冠軍戰。（圖／協會提供）

▲許子彥再見安打率新北藍闖冠軍戰。（圖／協會提供）

關鍵字： 新北U18棒球邀請賽、棒球、高雄市、新北藍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

王齊麟21日辦婚禮　婚宴桌數、伴娘名單全曝光

王齊麟21日辦婚禮　婚宴桌數、伴娘名單全曝光

快訊／就是江少慶！統一正式官宣　蘇泰安親揭補償考量

快訊／就是江少慶！統一正式官宣　蘇泰安親揭補償考量

葉君璋領銜！味全龍公布首波教練團名單　兩大超狂背景教練加盟

葉君璋領銜！味全龍公布首波教練團名單　兩大超狂背景教練加盟

很意外會這樣離開！江少慶談轉隊　一樣為新球季準備

很意外會這樣離開！江少慶談轉隊　一樣為新球季準備

道奇奪冠獎金出爐　季後賽分紅每人約1500萬台幣

道奇奪冠獎金出爐　季後賽分紅每人約1500萬台幣

Netflix獨播WBC！日本電視台全面缺席　背後竟是「大谷效應」

Netflix獨播WBC！日本電視台全面缺席　背後竟是「大谷效應」

悍將領隊陳昭如不捨放手江少慶　林威助說明傷後評估與戰力考量

悍將領隊陳昭如不捨放手江少慶　林威助說明傷後評估與戰力考量

「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？

熱門新聞

獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

王齊麟21日辦婚禮　婚宴桌數、伴娘名單全曝光

快訊／就是江少慶！統一正式官宣　蘇泰安親揭補償考量

葉君璋領銜！味全龍公布首波教練團名單　兩大超狂背景教練加盟

很意外會這樣離開！江少慶談轉隊　一樣為新球季準備

讀者回應

﻿

熱門新聞

1確定了！獅選江少慶補償 今將公布

2林岳平說明獅隊選江少慶關鍵

3王齊麟21日婚宴　桌數、伴娘名單曝光

4統一正式官宣補償人選江少慶

5味全龍公布首波教練團名單

最新新聞

1許子彥再見安打率新北藍闖冠軍戰

2鍾亦恩攜3職棒校友各捐10萬回饋西苑

3江少慶轉戰統一獅　張育成力挺

4名人堂新候選　恰恰、已故名帥入列

5大谷效應　道奇補強策略全面升級

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？

【有這樣的老婆你幾點回家】煮泡麵也要絲滑熱舞！尪笑瘋狂拍

女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑

【特技表演？】轉彎撞庇護島！ 休旅車2輪懸空差點翻車

【熟悉的BGM再次響起】阿彌陀佛姐復活了他！起來大跳殭屍舞XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366