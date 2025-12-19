新北U18／雨中一棒定江山！　許子彥再見安打率新北藍闖冠軍戰

▲許子彥再見安打率新北藍闖冠軍戰。（圖／協會提供，下同）



記者胡冠辰／新北報導

新北富邦U18棒球邀請賽今（19日）4強賽上演戲劇性對決，地主新北藍與高雄市激戰7局，在雨勢干擾下比賽張力拉滿，新北藍前6局屢攻不下，7局下最後反攻靠著許子彥敲出2分打點再見安打，最終以2比1完成逆轉，成功挺進冠軍戰。

此役高雄市推派陳昱勛先發，新北藍則由吳昊翔掛帥；開賽前3局形成典型投手戰，雙方打線受制於控球與節奏，未能有效串聯攻勢。

高雄市在2局上靠連續保送製造得點圈機會，新北藍果斷換上楊辰浩中繼，成功以雙殺化解危機；新北藍方面，2局下曾聖恩擊出二壘安打，但隨後遭到封鎖，同樣無功而返。

比賽轉捩點出現在4局上，高雄市許書誠擊出二壘安打，隨後馬佑嘉補上適時安打送回關鍵1分，高雄市率先突破僵局，取得1比0領先。

4局下新北藍立即回應，許子彥敲出二壘安打，搭配對手守備失誤形成無人出局二、三壘有人的大好得分機會；然而高雄市先發投手陳昱勛展現大心臟，連續送出2次三振並製造飛球出局，成功化解本場比賽最大危機。

新北藍在6局下再度攻佔一、三壘，同樣無人出局，但高雄市靠著守備與牽制成功製造出局數，再次守住領先；陳昱勛多次在關鍵時刻穩住陣腳，是高雄市能一路領先至末局的重要功臣。

7局下新北藍展開最後反攻，羅師騁選到保送上壘，犧牲觸擊推進後，高雄市連續更換投手試圖止血，卻未能完全控制局面，連續四壞球讓新北藍形成滿壘氣勢。

關鍵時刻許子彥挺身而出，擊出穿越右外野防線的再見安打，一棒送回2分，新北藍在雨中衝出休息區，全隊振臂狂歡，以2比1戲劇性逆轉高雄市，成功晉級決賽。