新北U18／向吉力吉撈．鞏冠取經　黃世堯攻守成長助新北藍闖4強

▲新北藍晉級4強。（圖／賽會提供）



記者胡冠辰／新北報導

新北藍19日在U18棒球邀請賽8強戰中以5比0完封新竹市晉級4強，陣中捕手黃世堯不僅在打擊端持續展現穩定輸出，更在攻守兩端逐漸站穩腳步；回顧自己的成長歷程，這名二年級捕手坦言，能走到現在，靠的不是一夕爆發，而是長時間累積而來的耐心與調整。

黃世堯國小五年級開始接觸捕手位置，並非一開始就出於主動選擇，「那時候是教練叫我練，就這樣練、練到習慣了，後來就一直練下去，」進入高中後，他也曾面臨守備不穩的瓶頸期，特別是在接球與擋球細節上，需要大量修正。

談到那段時期，黃世堯笑稱是「課後輔導」，卻也直言每天都不輕鬆，「大概半小時到40分鐘，教練會特別留下來幫我練不足的地方，」除了球隊安排的特訓，他也會主動加強練習，將不足轉化為進步動力。

為了精進接球能力，黃世堯曾在訓練營中更加熟悉Framing觀念，並學會如何透過系統化方式訓練低球接捕；他透露今年在訓練營期間，也曾向味全龍捕手吉力吉撈.鞏冠請益，從對方身上獲得不少技術與心態上的建議。

技術養成之外，黃世堯也會主動觀摩大聯盟捕手的動作，透過影片學習接球與熱身訓練的細節，嘗試將觀念內化成自己的比賽方式；相較之下，他也坦言，目前打擊仍是自己最有信心的環節。