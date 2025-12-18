運動雲

周天成75分鐘苦戰仍未能晉4強　中國球王惺惺相惜暖獻擁抱

▲▼周天成。（圖／羽球協會提供）

▲台灣羽球男單一哥周天成。（圖／羽球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽18日繼續在杭州激戰，台灣男單一哥周天成此役碰上中國球王石宇奇，小天再先大比分丟掉後首局後，用精湛的防守成功在次局扳回一城，可惜決勝局小天沒能把握住扭轉局勢的機會，在經歷75分鐘激戰，以11比21、21比19、15比21落敗，年終賽確定在小組賽止步、無緣4強，不過此役小天展現強大韌性，對手石宇奇惺惺相惜、賽後主動上前獻上擁抱。

世界排名第6的周天成本季表現穩定，巡迴賽有8站打入4強，北極公開賽封王，印尼公開賽、台北公開賽也都拿下亞軍，這次年終賽他與奈良岡功大、石宇奇以及李詩灃同組。只是首戰碰上日本「磨王」奈良岡功大，小天陷入苦戰，最後直落二落敗，無緣搶下開門紅，次戰則是馬上就碰上中國球王石宇奇，雙方過去交手高達18次，小天僅拿下過5勝對戰占下風。

首局開打短暫拉鋸後，石宇奇就先發制人，主場作戰的他在滿場觀眾加油聲中，很快就以11比5佔據領先，暫停過後，石宇奇持續加壓，不願意給周天成任何扭轉劣勢的機會，很快就以21比11先馳得局。

次局回來，周天成克服開局落後，連拿3分領先，之後更是連拿5分，取得8比3領先，不過石宇奇馬上回敬5比1，追到剩下1分差距，不過小天即時回穩，還是成功以11：8取得領先，暫停過後，周天成不斷帶給石宇奇壓力，一度將雙方分數差距拉開到5分差，但石宇奇韌性十足，一口氣連拿4分又追到1分差，但小天也是耐心穩扎穩打，靠著防守成功擋下對手攻擊，率先搶下局點，石宇奇雖然化解了兩個，不過小天仍在第3個成功兌現，以21比19勝出，也將戰局扳平。

決勝局，石宇奇開賽就連拿3分，不過周天成馬上將比分追近，還多次展現精彩的防守技巧，回敬6比2攻勢逆轉超前，只是小天體力逐漸下滑，讓石宇奇連拿6分，反以11比6領先進入技術暫停，暫停過後，小天還是打得比較被動，落後的分數也一度被拉開到7分之多，但即使如此，小天還是努力搶分，無奈還是無力回天，以15比21落敗，確定無緣最終的4強。

關鍵字： 羽球年終賽周天成石宇奇

【空襲柬埔寨】泰國F-16戰機轟炸畫面曝　2建築物秒變平地

