新北U18／與外隊「開群聊」裁判也加入　許峰穎努力講英文Welcome

▲新北U18台南市與澳洲維多利亞交朋友。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北國際城市U18棒球邀請賽中，國際交流成為場邊焦點。台南市隊許峰穎在投手練投暫停空檔，與來自澳洲維多利亞的球員「開起群聊」，賽後也分享了雙方逗趣的互動內容。

來自善化高中的許峰穎入選台南市隊，此役擔任第3棒、游擊手，繳出1次保送、2支安打、2分打點的表現。談到自己的打擊內容，他坦言仍有需要修正之處，「兩支安打都是在兩好球後才出擊，其實應該要在兩好球前就更積極進攻。」

比賽進行到4局下，台南市攻佔滿壘，維多利亞隊換投時，對方內野手全數聚集在二壘附近。當時站在二壘的許峰穎趁機和對手互動，他賽後笑說：「我就跟他們說 Welcome，把我會的英文全部講一遍，還開玩笑說一壘跑者吳家宇比較胖，因為他吃很多，像是 rice（飯）、noodle（麵），我知道的英文都拿出來講。」

隨後二壘審彭楚雲也加入「群聊」幫忙翻譯，告訴他維多利亞隊球員有提到前兩天曾造訪台南，許峰穎在一旁點頭附和。賽後被問到有沒有趁機介紹台南美食，許峰穎先是說「牛肉」，接著笑言：「現在會講，但剛剛一時忘記了。」

賽後兩隊合照時，還加碼拿出手機自拍，許峰穎再度開啟聊天模式，對著對方說：「MLB look you。」意思是未來在大聯盟想看到他們，希望他們聽得懂。

許峰穎高一時曾與韓國京畿道交手，高三則對上澳洲維多利亞，能在學生時期多次與國外球隊交流，透過簡單英文與肢體語言互動，留下了相當有趣且難忘的回憶。

▲新北U18許峰穎與澳洲維多利亞交朋友。（圖／截自getwin_sport頻道）