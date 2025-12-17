運動雲

>

新北U18／與外隊「開群聊」裁判也加入　許峰穎努力講英文Welcome

▲新北U18陳峰穎與澳洲維多利亞交朋友。（圖／主辦單位提供）

▲新北U18台南市與澳洲維多利亞交朋友。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北國際城市U18棒球邀請賽中，國際交流成為場邊焦點。台南市隊許峰穎在投手練投暫停空檔，與來自澳洲維多利亞的球員「開起群聊」，賽後也分享了雙方逗趣的互動內容。

來自善化高中的許峰穎入選台南市隊，此役擔任第3棒、游擊手，繳出1次保送、2支安打、2分打點的表現。談到自己的打擊內容，他坦言仍有需要修正之處，「兩支安打都是在兩好球後才出擊，其實應該要在兩好球前就更積極進攻。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽進行到4局下，台南市攻佔滿壘，維多利亞隊換投時，對方內野手全數聚集在二壘附近。當時站在二壘的許峰穎趁機和對手互動，他賽後笑說：「我就跟他們說 Welcome，把我會的英文全部講一遍，還開玩笑說一壘跑者吳家宇比較胖，因為他吃很多，像是 rice（飯）、noodle（麵），我知道的英文都拿出來講。」

隨後二壘審彭楚雲也加入「群聊」幫忙翻譯，告訴他維多利亞隊球員有提到前兩天曾造訪台南，許峰穎在一旁點頭附和。賽後被問到有沒有趁機介紹台南美食，許峰穎先是說「牛肉」，接著笑言：「現在會講，但剛剛一時忘記了。」

賽後兩隊合照時，還加碼拿出手機自拍，許峰穎再度開啟聊天模式，對著對方說：「MLB look you。」意思是未來在大聯盟想看到他們，希望他們聽得懂。

許峰穎高一時曾與韓國京畿道交手，高三則對上澳洲維多利亞，能在學生時期多次與國外球隊交流，透過簡單英文與肢體語言互動，留下了相當有趣且難忘的回憶。

▲新北U18陳峰穎與澳洲維多利亞交朋友。（圖／主辦單位提供）

▲新北U18許峰穎與澳洲維多利亞交朋友。（圖／截自getwin_sport頻道）

關鍵字： U18棒球國際交流台南隊澳洲維多利亞陳峰穎

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

數據低潮！曾被看好中段輪值　美媒解析林昱珉「評價轉變」

數據低潮！曾被看好中段輪值　美媒解析林昱珉「評價轉變」

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

熱門新聞

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣在東蛋暖心細節 　陳傑憲揭考量

2曾仁和與味全龍達成共識月薪破40萬

3洋基女孩韓援4巨頭　朴淡備重磅加盟　

4WBC對日本　陳傑憲點名3位關鍵戰力

5威能帝2年120萬鎂留樂天關鍵曝！

最新新聞

1湖人安排柯奈特下放G聯盟　主帥揭用意

2獅隊最晚下週二須指定悍將補償球員

3三色獎牌到手！林家翔亞帕青大豐收

4許峰穎努力講英文與外隊「開群聊」

5勝負關頭最不想對決誰？MLB總教練票選

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

周杰倫父愛爆棚！　牽小女兒手彈琴好溫馨

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

Rosé最愛吃的火鍋...

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【巴西自由女神慘斷頭】12樓高巨像被狂風吹垮　現場民眾嚇傻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366