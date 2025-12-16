威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因





▲威能帝喜歡樂天桃猿「像家一樣」的感覺。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿洋投威能帝確定以2年120萬美元續留。所屬經紀人受訪透露，威能帝選擇留下的關鍵，除了合約條件具吸引力，更重要的是他在樂天桃猿「感到像在家一樣」，最終成為續約的重要原因。

經紀人表示，威能帝決定續留的主因，除了這是一份相當具吸引力的兩年合約之外，更在於他對樂天桃猿的歸屬感，「他在這個球團裡感覺就像在家一樣，而且沒有任何其他報價好到讓他覺得非離開不可，因此最終選擇留下來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

經紀人也提到，威能帝非常喜歡在樂天投球，家人同樣相當享受在台灣的生活，「如果沒有更好的選擇，為什麼要做出改變？」此外，威能帝在樂天期間始終受到公平且良好的對待，也對未來充滿期待，「他很期待在2026、2027賽季，甚至更長遠的未來繼續為球隊效力。」

據可靠消息指出，威能帝與樂天桃猿簽下2年合約，初期談約時，樂天提出的條件為2年總值90萬美元。談約期間，曾傳出韓職球隊有意以高薪挖角，其中韓華鷹被點名展現高度興趣，據悉韓華鷹開出的條件為一年100萬美元，包含20萬美元簽約金與80萬美元保障薪資。

不過，樂天桃猿隨後出手加碼，以複數年合約作為關鍵籌碼，最終以2年總值120萬美元成功留下威能帝，且該金額尚未包含激勵獎金，展現強烈留人誠意。

值得一提的是，威能帝首選續留樂天，或許與稅務考量有一定關聯。多明尼加與韓國之間並未簽訂避免雙重課稅協議。若威能帝轉戰韓職，在韓國高課稅，加上回到母國後恐須再度繳稅，整體稅務負擔相對不利。

成功留住這位王牌先發後，樂天桃猿下一步是要想辦法留下另一奪冠功臣魔神樂。魔神樂本季合約是在今年1月才談定，球團預期這次談約步調相近，雙方期間持續保持聯繫，循序推進相關討論。