桃猿教練團拼圖將補齊　林琨笙傳出任二軍投捕教練

富邦悍將捕手教練林琨笙。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿近日公布改組後的一、二軍教練團名單，同時宣布未與守備統籌教練陳瑞振等5名教練續約。不過，在名單中仍留下一個空缺──二軍投捕教練尚未正式公布人選。據了解，富邦悍將捕手教練林琨笙，明年新球季將轉戰樂天桃猿，擔任二軍投捕教練。

樂天此次教練團調整幅度不小，一軍新聘紀品宏出任外野守備兼跑壘教練，二軍則由退役選手黃偉晟與新聘的王溢正共同擔任投手教練。球團也提到，包含陳瑞振、蔡明晋、許禹壕、李韋慶與陸康其在內的5名教練，合約期滿後將不再續約，感謝他們過去對球隊的付出。

至於尚未公布的二軍投捕教練一職，據悉將由林琨笙接任。林琨笙自2010年選秀加入興農牛後，歷經義大犀牛、富邦悍將，球員生涯始終效力同一體系。2022年季後卸下球衣後，隔年加入悍將球探部門與教練團，先後擔任二軍、一軍捕手教練。

雖然樂天桃猿目前公布的教練團名單中尚未出現林琨笙名字，但傳聞他加盟已是既定方向。樂天桃猿表示，為了想讓團隊運作順利穩定也讓球迷安心，所以先公布除這位教練外的名單，已經有洽談好的人員，但因有部分細節還在處理，本次暫不公布。