運動雲

>

西武不用跳舞！吳念庭笑：安可請放心打全壘打　注意巨蛋高溫

▲ 玉山全國青棒實務與技術指導硏習會 ，吳念庭 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 吳念庭 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

「放心去打、專心開轟，不用跳舞！」統一獅重砲林安可將以洋將身分加盟日職埼玉西武獅隊，曾旅日效力西武的吳念庭笑著替學弟「解惑」，直言西武並沒有特別的跳舞文化，鼓勵林安可放下包袱、專心在球場上發揮火力，也看好他能勝任日本職棒的比賽強度。

吳念庭透露，已和林安可分享在日本打球需要注意的事項，「就是跟他講在日本要注意什麼。」至於生活方面，他笑說並沒有特別準備美食地圖，「如果有想吃的再傳給他就好，不然球隊的人應該也會帶他去吃。」他也提醒安可，好好享受在日本打球的過程，「就是去感受、享受那段旅日的時光。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林安可過去在統一獅開轟最困擾就是跳舞慶祝，西武是否有「跳舞文化」，吳念庭想了想表示，「西武好像沒有需要跳舞。」隨後笑說自己是在回到台灣之後才開始跳舞，「在日本是不用跳，球迷感謝祭是會有舞蹈橋段，但安可是洋將，應該不用參加，所以安可可以放心地去打，每一支全壘打。」

西武初步規劃讓林安可擔任指定打擊（DH）出賽，吳念庭指出，打DH其實壓力也會滿大，他坦言自己沒有太多DH經驗，但也理解洋將身分本就承受期待，「只要時間適應，只要全壘打一直打出來，應該很快就能融入那邊的強度。」

林安可合約為「2+2」年，吳念庭認為時間並非問題，「適應上應該沒有問題，我相信他一定能在那邊打出好成績。」

此外，吳念庭也特別提到西武主場Belluna巨蛋的夏季高溫問題。他直呼，「夏天真的會中暑。」由於球場僅有屋頂、並非全密閉室內球場，悶熱感相當明顯，「我的體感是比澄清湖還要熱。」雖然休息室內有空調可稍微緩解，但站在場上時間過長，特別是投手，仍有中暑風險，「就是要多補充水分。」

Belluna巨蛋的悶熱問題長年引發討論，西武球團近年積極尋求改善方式，已規劃於球場內加裝噴霧降溫設備，比賽期間會在觀眾席上方屋頂與柱子定時噴出細霧，更推出「BIG WATERFALL（大瀑布）」的降溫計畫，讓水流自屋頂傾瀉而下，營造視覺與體感上的清涼效果。

對於高溫悶熱環境，吳念庭倒是對林安可有信心，「台南打球也很熱，我想安可應該是有抗熱體質應該。」他認為，只要順利適應節奏與環境，林安可有機會很快在日職舞台站穩腳步。

▲▼ 林安可 。（圖／截自西武獅官方社群IG）

▲林安可 。（圖／截自西武獅官方社群IG）

關鍵字： 林安可西武獅日職吳念庭巨蛋高溫

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「第二個大谷翔平不再出現？」日職名將點出關鍵原因：全面DH

「第二個大谷翔平不再出現？」日職名將點出關鍵原因：全面DH

美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！評運動家新秀第4　球探報告出爐

美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！評運動家新秀第4　球探報告出爐

怎麼輸？小葛雷諾參戰WBC　多明尼加「銀河系軍團」曝光

怎麼輸？小葛雷諾參戰WBC　多明尼加「銀河系軍團」曝光

快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐　王溢正回來了

快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐　王溢正回來了

新北U18／韓國打者跟不上節奏　彰化縣側投潘唯峰5局無安打9K

新北U18／韓國打者跟不上節奏　彰化縣側投潘唯峰5局無安打9K

情緒失控暴走為哪樁？　詹皇賽後親曝：這是NBA的競爭

情緒失控暴走為哪樁？　詹皇賽後親曝：這是NBA的競爭

隊史最大約要來了？樂天桃猿拚月薪百萬長約提前綁定林立

隊史最大約要來了？樂天桃猿拚月薪百萬長約提前綁定林立

罕見！詹皇情緒失控大暴走　飆致勝罰球率湖人攻破太陽

罕見！詹皇情緒失控大暴走　飆致勝罰球率湖人攻破太陽

馬鋼感性告別兄弟、感謝味全邀約　落腳悍將發文吐心聲

馬鋼感性告別兄弟、感謝味全邀約　落腳悍將發文吐心聲

陪伴球隊從二軍起步！台鋼雄鷹年末異動　感謝王梓安、福永春吾貢獻

陪伴球隊從二軍起步！台鋼雄鷹年末異動　感謝王梓安、福永春吾貢獻

【嚇到靈魂出竅】老公見鬼臉高8度慘叫跌坐在地XD

熱門新聞

「第二個大谷翔平不再出現？」日職名將點出關鍵原因：全面DH

美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！評運動家新秀第4　球探報告出爐

怎麼輸？小葛雷諾參戰WBC　多明尼加「銀河系軍團」曝光

快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐　王溢正回來了

新北U18／韓國打者跟不上節奏　彰化縣側投潘唯峰5局無安打9K

情緒失控暴走為哪樁？　詹皇賽後親曝：這是NBA的競爭

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日職名將：第二個大谷翔平不再出現

2美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！

3小葛雷諾參戰WBC　多明尼加曝光

4快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！

5新北U18／韓國打者跟不上節奏　側投潘唯峰5局無安打9K

最新新聞

1獨／林立8年約留樂天！總值衝史上第2

2台鋼確定不續約　吉田一將轉戰社會人

3峮峮重返台籃　特攻宣告主題周將應援

4猛將重返台籃　夢想家宣告布依德回鍋

5驚悚重摔！　約維奇爆扣不成緊急退場

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

【最溫柔的守護】新竹警察默默護送孩子過馬路　暖到網友眼眶濕濕的QQ

John Cena結束選手生涯！　23年WWE摔角傳奇正式退役

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366