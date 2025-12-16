西武不用跳舞！吳念庭笑：安可請放心打全壘打　注意巨蛋高溫





▲ 吳念庭 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

「放心去打、專心開轟，不用跳舞！」統一獅重砲林安可將以洋將身分加盟日職埼玉西武獅隊，曾旅日效力西武的吳念庭笑著替學弟「解惑」，直言西武並沒有特別的跳舞文化，鼓勵林安可放下包袱、專心在球場上發揮火力，也看好他能勝任日本職棒的比賽強度。

吳念庭透露，已和林安可分享在日本打球需要注意的事項，「就是跟他講在日本要注意什麼。」至於生活方面，他笑說並沒有特別準備美食地圖，「如果有想吃的再傳給他就好，不然球隊的人應該也會帶他去吃。」他也提醒安可，好好享受在日本打球的過程，「就是去感受、享受那段旅日的時光。」

林安可過去在統一獅開轟最困擾就是跳舞慶祝，西武是否有「跳舞文化」，吳念庭想了想表示，「西武好像沒有需要跳舞。」隨後笑說自己是在回到台灣之後才開始跳舞，「在日本是不用跳，球迷感謝祭是會有舞蹈橋段，但安可是洋將，應該不用參加，所以安可可以放心地去打，每一支全壘打。」

西武初步規劃讓林安可擔任指定打擊（DH）出賽，吳念庭指出，打DH其實壓力也會滿大，他坦言自己沒有太多DH經驗，但也理解洋將身分本就承受期待，「只要時間適應，只要全壘打一直打出來，應該很快就能融入那邊的強度。」

林安可合約為「2+2」年，吳念庭認為時間並非問題，「適應上應該沒有問題，我相信他一定能在那邊打出好成績。」

此外，吳念庭也特別提到西武主場Belluna巨蛋的夏季高溫問題。他直呼，「夏天真的會中暑。」由於球場僅有屋頂、並非全密閉室內球場，悶熱感相當明顯，「我的體感是比澄清湖還要熱。」雖然休息室內有空調可稍微緩解，但站在場上時間過長，特別是投手，仍有中暑風險，「就是要多補充水分。」

Belluna巨蛋的悶熱問題長年引發討論，西武球團近年積極尋求改善方式，已規劃於球場內加裝噴霧降溫設備，比賽期間會在觀眾席上方屋頂與柱子定時噴出細霧，更推出「BIG WATERFALL（大瀑布）」的降溫計畫，讓水流自屋頂傾瀉而下，營造視覺與體感上的清涼效果。

對於高溫悶熱環境，吳念庭倒是對林安可有信心，「台南打球也很熱，我想安可應該是有抗熱體質應該。」他認為，只要順利適應節奏與環境，林安可有機會很快在日職舞台站穩腳步。

▲林安可 。（圖／截自西武獅官方社群IG）