曾三振李灝宇！兄弟與新洋投Kyle Tyler達共識 投手布局逐步到位。



記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟在新球季洋將布局上逐步到位，投手戰力補強出現明確進展；據了解，球團已與具備大聯盟經歷的右投泰勒（Kyle Tyler，音譯）達成共識，同時也完成與本季表現突出的羅戈續約，搭配仍在合約內的勝騎士與德保拉，新一季洋投輪廓已大致成形。

具備MLB經歷的泰勒，身高183公分、體重約90公斤，是一名擁有完整美職養成背景的投手；泰勒畢業於奧克拉荷馬大學，2018年於選秀第20輪獲洛杉磯天使指名，正式展開職業生涯。進入職棒體系後，泰勒以先發為主進行培養，並逐步於小聯盟各層級累積實戰經驗。

泰勒2021年9月5日完成個人生涯大聯盟初登板；隨後數個球季間，他曾效力天使、教士、巨人、水手、馬林魚、費城人、金鶯及白襪等多支球隊，期間在大聯盟與小聯盟之間輪替出賽，累積相當豐富的實戰與調整經驗。

泰勒生涯在大聯盟累積15場出賽，防禦率4.31，今年3A層級他合計26場出賽防禦率為4.86；球季結束後，泰勒轉戰墨西哥冬季聯盟，7場先發繳出防禦率1.83的成績，狀態相當亮眼。

值得一提的是，泰勒今年3月在大聯盟春訓熱身賽中，曾與「台灣怪力男」李灝宇有過一個打席的交手，當時在費城人體系的他成功三振李灝宇，但老虎最終仍1比0險勝。

對於泰勒的加盟進度，中信兄弟球團表示，目前已與這名擁有大聯盟背景的洋投取得共識，後續相關消息將在確認後對外公布。

至於既有洋投陣容，勝騎士與德保拉仍在合約年限內，其中勝騎士雖於本季受到傷勢影響，但復原狀況良好，預計能趕上明年春訓；另一方面，兄弟也順利與羅戈完成續約，確保新球季先發輪值的穩定性。