響尾蛇補強先發輪值　2年12.5億簽回凱利

▲Merrill Kelly。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

亞利桑那響尾蛇補強先發輪值；MLB官網報導指出，球團15日與右投凱利（Merrill Kelly）達成共識，雙方將簽下2年4000萬美元（約新台幣12.5 億）合約。

凱利現年37歲，在2010年選秀以第8輪被坦帕灣光芒選中，但未能在該隊登上大聯盟；2014年球季結束後轉赴韓職發展並效力4個球季；響尾蛇於2018年12月與他簽約，凱利在2019年加入亞利桑那先發輪值。

凱利初登大聯盟時曾短暫遇到適應期，隨後逐漸站穩，成為響尾蛇輪值中長年穩定的固定班底，也因此獲得「Merrill the Mainstay」的綽號（意指長期扛起輪值重任的主力）；除了疫情縮短的2020年球季，以及2024年因右肩拉傷影響出賽之外，凱利單季先發從未少於27場，他登板時也常能為球隊提供高品質先發內容。

數據方面，凱利在大聯盟累計172場先發，生涯防禦率3.77，ERA+為113；在去年交易大限期間，響尾蛇戰績不振，最終將凱利交易至遊騎兵，換回三名投手新秀。

凱利曾就讀亞利桑那州立大學，並居住在鳳凰城地區；交易大限前夕，他曾公開表達希望能在亞利桑那結束職業生涯的立場，「在我職涯的這個階段，我覺得任何事情都可能發生，所以爭取贏球的機會，顯然是我心裡最優先的考量；話雖如此，我很愛待在這裡，我一直都很喜歡待在這裡，未來我也永遠願意以蛇隊的一員身分繼續走下去。」

包翠英見坣娜肺腺癌離世　 嘆：說不定下次就是我

