洋基外野補強鎖定長打火力　貝林傑談判停滯、凱普勒成備案人選

▲max kepler。（圖／達志影像／美聯社）

▲max kepler。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基在本季休賽期間積極尋求外野戰力升級，目標鎖定能即戰力貢獻長打火力的球員；其中，重砲老將貝林傑（Cody Bellinger）被視為首要人選，不過雙方談判至今仍未取得突破，隨著談判進度停滯，市場上也開始出現替代方案的討論，費城費城人左外野手凱普勒（Max Kepler）因此被點名，成為一個出人意料的可能選項。

凱普勒即將邁入大聯盟生涯第12個賽季，生涯前10年效力於明尼蘇達雙城隊，2025年以一年1000萬美元的合約加盟費城人；該季他出賽127場，打擊三圍為.216/.300/.391，OPS為.691，敲出18支全壘打，整體表現雖較2024年因傷所影響的賽季有所回升，但仍未達到費城人球團高層原先期待的進攻核心水準。

從陣容結構來看，凱普勒的「左打」身分是一大變數；洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）日前直言，球隊目前打線已呈現「左打者偏多」的狀態，現有名單中包括威爾斯（Austin Wells）、萊斯（Ben Rice）、奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、麥克馬洪（Ryan McMahon）以及葛里沙姆（Trent Grisham）等人，無論是凱普勒或貝林傑，皆為左打者，但就穩定性與整體數據而言，貝林傑仍被普遍評價為更理想的人選。

然而，貝林傑的年齡與合約年限也是洋基必須審慎評估的風險；進入30歲後仍能繳出亮眼成績，讓外界預期他將尋求一份年期較長、總值較高的合約，這對任何球隊而言，都可能在未來數年形成薪資與戰力上的壓力。

相較之下，2026年將滿33歲的凱普勒，預期只會獲得一紙短期、低風險的合約，類似他先前在費城人所簽下的一年約；從投資角度來看，凱普勒的成本明顯較低，但其戰力定位也更偏向補深度而非核心主力。

綜合各方因素，凱普勒雖被視為洋基可能納入考量的對象，但更像是一項「備案選擇」；目前洋基仍持續與貝林傑進行深入談判，同時也曾向芝加哥小熊隊詢問外野手塔克（Kyle Tucker）的相關動向。若主要目標談判破局，或球隊選擇將交易籌碼投入其他方向，凱普勒才有機會真正成為洋基外野補強計畫中的一環。

關鍵字： 紐約洋基MLB

洋基外野補強鎖定長打火力　貝林傑談判停滯、凱普勒成備案人選

洋基外野補強鎖定長打火力　貝林傑談判停滯、凱普勒成備案人選

