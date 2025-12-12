山本由伸出戰WBC　韓媒高度警戒點名可能對韓登板

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本隊備戰 2026 年世界棒球經典賽（WBC）再添重磅消息，道奇王牌山本由伸傳出將披上日本隊戰袍，引發同組對手高度關注。韓國媒體接連以快訊報導此事。

日本《中日體育》12 日報導，山本由伸確定將參加 2026 年 3 月開打的 WBC，而道奇隊友佐佐木朗希則不在出賽名單中。由於大谷翔平早已表態參賽，來自道奇的「大谷＋山本」，有望成為日本隊挑戰二連霸的最強王牌組合。 由於 WBC

第一輪日本與韓國同分在 C 組，韓國媒體迅速關注山本動向。《SPOTVNEWS》以「是否在對韓國之戰登板？山本確定出戰 WBC，道奇批准、佐佐木缺席」為題報導指出，儘管道奇先前考量山本在世界大賽的高張力登板負荷而態度謹慎，但最終仍尊重球員意願放行；在僅有前兩名能晉級八強的賽制下，不排除山本在關鍵的日韓大戰中先發。

另一家韓媒《NEWSSPIRIT》則形容，大谷翔平與山本由伸兩位「活著的傳奇」同時出戰，將使日本隊再次組成史上最豪華陣容。報導也提到，日本隊總教練井端弘和已暗示，大聯盟球員將不會在美國直接集合，而是返日後再合流，屆時大谷與山本預計將從日本主導整體備戰氣氛。

2026 年 WBC 第一輪 C 組賽事將於東京巨蛋進行，日本隊賽程分別為 3 月 6 日對台灣、7 日對韓國、8 日對澳洲，並於 3 月 10 日迎戰捷克，爭取前兩名晉級八強淘汰賽。