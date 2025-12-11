運動雲

>

12強冠軍戰撞期黃恩賜婚禮　戴培峰笑：還好自己沒碰到

▲左起朱育賢、陳冠宇、戴培峰、莊昕諺、張奕。（圖／記者胡冠辰攝）

▲左起朱育賢、陳冠宇、戴培峰、莊昕諺、張奕。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

中華隊奪冠紀錄片《冠軍之路》11日於台北舉行特映會，富邦「悍將戴就捕」戴培峰也出席回顧經典賽征戰畫面；他表示，每一次看到影像都能喚起當時的緊張與激動情緒，也期盼未來能再度在國際賽舞台上交出令人回味的表現。

戴培峰透露，紀錄片中每一段畫面都讓他回到比賽現場的氛圍，而奪冠當下依舊是他心中最深刻的片段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說：「每看到一個畫面就會想起那時候的回憶，尤其我們是當下身在其中的人，那種感覺在心裡是更鮮明的；要講最深刻，還是最後拿冠軍的瞬間，第一次完成這個里程碑，真的很開心能再回味一次。」

有趣的是，紀錄片中還提到，黃衫軍投手黃恩賜因中華隊晉級東蛋複賽，導致原定2024年12月23日的婚禮被迫延期；導演在片中著墨這塊以恰到好處的剪輯手法讓其穿插，現場觀眾笑聲不斷，戴培峰也笑著補充幕後故事。

「我們去複賽的時候才知道他要結婚，不是在開玩笑的，但真的蠻多人遇到類似狀況，」戴培峰透露，那段時間很多人都訂好出去玩的旅遊事項，「只是結婚比較嚴重一點，要改期不容易。」

戴培峰自己將在後天於台中舉辦婚禮，他也補充黃恩賜這種狀況真的很緊張，「還好自己沒選在國際賽期間。」

實際上，在得知晉級後，黃恩賜也接到家人的連環反應；他在紀錄片說：「我媽打電話來，她一開始聽到比賽進度，還很驚訝說『婚禮11/23、冠軍賽11/24，你們怎麼贏了？怎麼打進去了？』連我媽都很驚訝。」黃恩賜苦笑表示：「結果變成我的婚禮，我自己缺席。」

後來黃爸爸才致電宣布婚禮決定延期，黃媽媽則在旁鼓勵兒子追夢，還說：「好好好，你的夢讓你實現，還好我有讓你打，沒阻止你。」

提及紀錄片，戴培峰最後感動說，「看完就跟大家一樣感動，因為回味一年前這個對台灣棒球有重大意義的時刻，也謝謝導演願意拍攝這部紀錄片，讓我們可以一直回憶。」

關鍵字： 富邦悍將、中華職棒、棒球、戴培峰

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

WBC備戰關鍵任務！曾豪駒赴美與MLB談徵召細節　43人名單「全員點頭」

WBC備戰關鍵任務！曾豪駒赴美與MLB談徵召細節　43人名單「全員點頭」

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

韓職2屆中繼王41歲再披國家隊戰袍　盧景恩忘不了「台灣慘案」

韓職2屆中繼王41歲再披國家隊戰袍　盧景恩忘不了「台灣慘案」

中込伸還原「黑象事件」堅稱清白　重申為了家人只能認罪

中込伸還原「黑象事件」堅稱清白　重申為了家人只能認罪

阿信回應「MV抓空氣」 笑：為了提早收工XD

熱門新聞

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

WBC備戰關鍵任務！曾豪駒赴美與MLB談徵召細節　43人名單「全員點頭」

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊進軍東京巨蛋　票價級距一次看懂

2拚80勝2敗　球評預告雷霆改寫新紀錄

3山本由伸「無雙」　藍鳥教頭苦笑妙回

4曾豪駒赴美與MLB談徵召細節

5味全龍教練團重組

最新新聞

1澎湖之光！11歲陳翊豐奪粵港澳台帆板U13冠軍

2西語老師缺席WBC　休季調整原因曝光

312強冠軍戰撞期黃恩賜婚禮

4雷霆24勝1敗追平勇士還創一鬼神紀錄

5陳念琴、黃筱雯獲頒國光獎章　邀李洋熱舞遭拒

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【飛機出車禍】美國高速公路汽車突被飛機追撞！

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」

【搭纜車突下跪行大禮】男被腳絆到跪地...工作人員救援差點離開工作崗位XD

阿信回應「MV抓空氣」 笑：為了提早收工XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366