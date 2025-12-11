12強冠軍戰撞期黃恩賜婚禮　戴培峰笑：還好自己沒碰到

▲左起朱育賢、陳冠宇、戴培峰、莊昕諺、張奕。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

中華隊奪冠紀錄片《冠軍之路》11日於台北舉行特映會，富邦「悍將戴就捕」戴培峰也出席回顧經典賽征戰畫面；他表示，每一次看到影像都能喚起當時的緊張與激動情緒，也期盼未來能再度在國際賽舞台上交出令人回味的表現。

戴培峰透露，紀錄片中每一段畫面都讓他回到比賽現場的氛圍，而奪冠當下依舊是他心中最深刻的片段。

他說：「每看到一個畫面就會想起那時候的回憶，尤其我們是當下身在其中的人，那種感覺在心裡是更鮮明的；要講最深刻，還是最後拿冠軍的瞬間，第一次完成這個里程碑，真的很開心能再回味一次。」

有趣的是，紀錄片中還提到，黃衫軍投手黃恩賜因中華隊晉級東蛋複賽，導致原定2024年12月23日的婚禮被迫延期；導演在片中著墨這塊以恰到好處的剪輯手法讓其穿插，現場觀眾笑聲不斷，戴培峰也笑著補充幕後故事。

「我們去複賽的時候才知道他要結婚，不是在開玩笑的，但真的蠻多人遇到類似狀況，」戴培峰透露，那段時間很多人都訂好出去玩的旅遊事項，「只是結婚比較嚴重一點，要改期不容易。」

戴培峰自己將在後天於台中舉辦婚禮，他也補充黃恩賜這種狀況真的很緊張，「還好自己沒選在國際賽期間。」

實際上，在得知晉級後，黃恩賜也接到家人的連環反應；他在紀錄片說：「我媽打電話來，她一開始聽到比賽進度，還很驚訝說『婚禮11/23、冠軍賽11/24，你們怎麼贏了？怎麼打進去了？』連我媽都很驚訝。」黃恩賜苦笑表示：「結果變成我的婚禮，我自己缺席。」

後來黃爸爸才致電宣布婚禮決定延期，黃媽媽則在旁鼓勵兒子追夢，還說：「好好好，你的夢讓你實現，還好我有讓你打，沒阻止你。」

提及紀錄片，戴培峰最後感動說，「看完就跟大家一樣感動，因為回味一年前這個對台灣棒球有重大意義的時刻，也謝謝導演願意拍攝這部紀錄片，讓我們可以一直回憶。」