運動雲

>

張奕喊話WBC「義不容辭！」　期待對決大谷：人生願望清單之一

▲左起朱育賢、陳冠宇、戴培峰、莊昕諺、張奕。（圖／記者胡冠辰攝）

▲左起朱育賢、陳冠宇、戴培峰、莊昕諺、張奕。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

富邦悍將投手張奕11日出席《冠軍之路》紀錄片特映會，會後受訪時，他回顧12強從預賽一路拚戰到奪冠的過程，坦言「點點滴滴都很難忘」，能成為奪冠陣中的一員，是他職業生涯中相當珍貴的回憶。

張奕表示，雖然隊上每位選手來自不同球隊，但在國際賽肩負相同目標、共同為國家出戰，是非常難得的經驗；「我能在這團隊裡面其中一份子，對我來說是一個非常棒的回憶。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

中職球季結束後，張奕並未鬆懈，仍維持固定的自主訓練，以保持身體狀態；他透露，有接到WBC中華隊總教練曾豪駒電話，自己毫不猶豫答應徵召，「我有意願參加這次WBC經典賽，義不容辭。」

面對明年3月開打的經典賽，張奕也直言備戰節奏勢必需要加快；「WBC在3月，時間上會比一般開季時間來得早，需要更早準備。」

談到可能在經典賽中碰上陣容更強盛的日本隊，張奕興奮說：「這會是非常大的挑戰，也會是很棒的經驗，因為能對到日本隊，就有機會對到大谷翔平。」

他也笑稱，若真能在場上對決大谷，將是完成人生願望清單之一，「如果能達成的話，希望能在這次比賽實現，」同時張奕也提及，「不只是大谷，很多很有實力的隊伍、選手，對我來說是蠻棒經驗。」

關鍵字： 富邦悍將、中華職棒、世界棒球經典賽、棒球、張奕

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

WBC備戰關鍵任務！曾豪駒赴美與MLB談徵召細節　43人名單「全員點頭」

WBC備戰關鍵任務！曾豪駒赴美與MLB談徵召細節　43人名單「全員點頭」

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

韓職2屆中繼王41歲再披國家隊戰袍　盧景恩忘不了「台灣慘案」

韓職2屆中繼王41歲再披國家隊戰袍　盧景恩忘不了「台灣慘案」

中込伸還原「黑象事件」堅稱清白　重申為了家人只能認罪

中込伸還原「黑象事件」堅稱清白　重申為了家人只能認罪

【倒車奪命】遭砂石車輾過！ 67歲義交殉職...悲劇瞬間曝

熱門新聞

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

WBC備戰關鍵任務！曾豪駒赴美與MLB談徵召細節　43人名單「全員點頭」

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊進軍東京巨蛋　票價級距一次看懂

2拚80勝2敗　球評預告雷霆改寫新紀錄

3山本由伸「無雙」　藍鳥教頭苦笑妙回

4曾豪駒赴美與MLB談徵召細節

5味全龍教練團重組

最新新聞

1澎湖之光！11歲陳翊豐奪粵港澳台帆板U13冠軍

2西語老師缺席WBC　休季調整原因曝光

312強冠軍戰撞期黃恩賜婚禮

4雷霆24勝1敗追平勇士還創一鬼神紀錄

5陳念琴、黃筱雯獲頒國光獎章　邀李洋熱舞遭拒

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【飛機出車禍】美國高速公路汽車突被飛機追撞！

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」

【搭纜車突下跪行大禮】男被腳絆到跪地...工作人員救援差點離開工作崗位XD

阿信回應「MV抓空氣」 笑：為了提早收工XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366