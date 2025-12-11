張奕喊話WBC「義不容辭！」　期待對決大谷：人生願望清單之一

▲左起朱育賢、陳冠宇、戴培峰、莊昕諺、張奕。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

富邦悍將投手張奕11日出席《冠軍之路》紀錄片特映會，會後受訪時，他回顧12強從預賽一路拚戰到奪冠的過程，坦言「點點滴滴都很難忘」，能成為奪冠陣中的一員，是他職業生涯中相當珍貴的回憶。

張奕表示，雖然隊上每位選手來自不同球隊，但在國際賽肩負相同目標、共同為國家出戰，是非常難得的經驗；「我能在這團隊裡面其中一份子，對我來說是一個非常棒的回憶。」

中職球季結束後，張奕並未鬆懈，仍維持固定的自主訓練，以保持身體狀態；他透露，有接到WBC中華隊總教練曾豪駒電話，自己毫不猶豫答應徵召，「我有意願參加這次WBC經典賽，義不容辭。」

面對明年3月開打的經典賽，張奕也直言備戰節奏勢必需要加快；「WBC在3月，時間上會比一般開季時間來得早，需要更早準備。」

談到可能在經典賽中碰上陣容更強盛的日本隊，張奕興奮說：「這會是非常大的挑戰，也會是很棒的經驗，因為能對到日本隊，就有機會對到大谷翔平。」

他也笑稱，若真能在場上對決大谷，將是完成人生願望清單之一，「如果能達成的話，希望能在這次比賽實現，」同時張奕也提及，「不只是大谷，很多很有實力的隊伍、選手，對我來說是蠻棒經驗。」