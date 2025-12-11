12強奪冠後熱議！蔡其昌揭「國家隊公司化」三大關卡：這是深水區

▲蔡其昌。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

世界12強中華隊奪冠後，「國家隊常態化」與是否比照日本武士隊走向公司化運作，成為熱議焦點；中華職棒會長蔡其昌11日受訪時表示，其實在2023年提出國家隊常態化概念時，背後就已經包含「公司化」的長期規劃，但這牽涉棒壇權力、分工與結構重組，是非常困難的「深水區」，因此必須一步一步來。

日本國家棒球隊「侍JAPAN」公司化（體制化）是將國家隊從短期集訓模式轉變為常態化運作，透過成立專門公司（如日本棒球公司NPB Enterprise）來建立品牌、長期行銷、穩定後勤、專業化組訓，實現資源集中、長期規劃，並透過發行紀錄片、商品等多元收入，提升國家隊實力與球迷連結，這套模式已讓日本隊戰績與商業運作雙贏，也成為台灣棒球界效仿的目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡其昌指出，過去12強從組訓、比賽到奪冠，甚至到紀錄片製作，聯盟都投入大量人力與資源，「這其實已經在做類似國家隊常態化的工作」，他也以日本為例說明，「像井端弘和同時擔任日本U18與國家隊教練，就是一種國家隊公司化運作的模式，國家隊統一歸一個公司來管理。」

不過，他強調，台灣若要走到「國家隊公司化」，中間至少要經過三個階段：首先是 「情蒐小組常態化」，「只要運動部持續支持，情蒐小組就可以長期運作，讓國家隊不再是打一個算一個，而是有系統地掌握國際情報。」

第二步是 「總教練常態化」，「就像很多運動會聘請外籍總教練一樣，國家可以固定聘任一位國家隊總教練，長期規劃國家隊，不再只為一兩次比賽短期組訓。」

第三步才是最終的 「公司化」；談到難度所在，蔡其昌坦言，公司化不是只成立一個法人這麼簡單，而是三方關係的重新洗牌，「國家隊公司成立之後，國家隊都會在這裡，那股東是誰？誰主導？權利義務怎麼分配？這牽涉到國家、聯盟（中職）、以及中華民國棒球協會。」

他指出，目前國內分工是「職業隊歸中職、業餘歸棒協」，國際一級賽事中的3個重要賽事由中職組訓，其餘由棒協負責，「那如果國家隊公司成立，原本屬於棒協組訓的部分，要不要也過渡進公司？這就是很關鍵的問題。」

「這就是我講的『深水區』，沒有那麼容易，」蔡其昌表示，了解台灣棒壇文化與結構的人都清楚，這不是一朝一夕可以完成，所以他選擇「簡單的先做、可以做的先做」。

他透露，接下來會持續推動總教練常態化制度的討論，「之前在體育署時代我有跟署長提過，現在改組為運動部，我也會再找時間跟部長談，」在他設想的藍圖中，「先有情蒐，再有總教練常態化，最後才有公司化」，一步一步搭起國家隊長期運作的制度基礎。

「這其實是一個一步一步的計畫。」蔡其昌最後強調，中華隊奪冠只是起點，真正要讓台灣棒球在國際賽保持競爭力，制度與結構才是關鍵。