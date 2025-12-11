運動雲

>

12強奪冠後熱議！蔡其昌揭「國家隊公司化」三大關卡：這是深水區

▲▼ 蔡其昌 。（圖／記者胡冠辰攝）

▲蔡其昌。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

世界12強中華隊奪冠後，「國家隊常態化」與是否比照日本武士隊走向公司化運作，成為熱議焦點；中華職棒會長蔡其昌11日受訪時表示，其實在2023年提出國家隊常態化概念時，背後就已經包含「公司化」的長期規劃，但這牽涉棒壇權力、分工與結構重組，是非常困難的「深水區」，因此必須一步一步來。

日本國家棒球隊「侍JAPAN」公司化（體制化）是將國家隊從短期集訓模式轉變為常態化運作，透過成立專門公司（如日本棒球公司NPB Enterprise）來建立品牌、長期行銷、穩定後勤、專業化組訓，實現資源集中、長期規劃，並透過發行紀錄片、商品等多元收入，提升國家隊實力與球迷連結，這套模式已讓日本隊戰績與商業運作雙贏，也成為台灣棒球界效仿的目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡其昌指出，過去12強從組訓、比賽到奪冠，甚至到紀錄片製作，聯盟都投入大量人力與資源，「這其實已經在做類似國家隊常態化的工作」，他也以日本為例說明，「像井端弘和同時擔任日本U18與國家隊教練，就是一種國家隊公司化運作的模式，國家隊統一歸一個公司來管理。」

不過，他強調，台灣若要走到「國家隊公司化」，中間至少要經過三個階段：首先是 「情蒐小組常態化」，「只要運動部持續支持，情蒐小組就可以長期運作，讓國家隊不再是打一個算一個，而是有系統地掌握國際情報。」

第二步是 「總教練常態化」，「就像很多運動會聘請外籍總教練一樣，國家可以固定聘任一位國家隊總教練，長期規劃國家隊，不再只為一兩次比賽短期組訓。」

第三步才是最終的 「公司化」；談到難度所在，蔡其昌坦言，公司化不是只成立一個法人這麼簡單，而是三方關係的重新洗牌，「國家隊公司成立之後，國家隊都會在這裡，那股東是誰？誰主導？權利義務怎麼分配？這牽涉到國家、聯盟（中職）、以及中華民國棒球協會。」

他指出，目前國內分工是「職業隊歸中職、業餘歸棒協」，國際一級賽事中的3個重要賽事由中職組訓，其餘由棒協負責，「那如果國家隊公司成立，原本屬於棒協組訓的部分，要不要也過渡進公司？這就是很關鍵的問題。」

「這就是我講的『深水區』，沒有那麼容易，」蔡其昌表示，了解台灣棒壇文化與結構的人都清楚，這不是一朝一夕可以完成，所以他選擇「簡單的先做、可以做的先做」。

他透露，接下來會持續推動總教練常態化制度的討論，「之前在體育署時代我有跟署長提過，現在改組為運動部，我也會再找時間跟部長談，」在他設想的藍圖中，「先有情蒐，再有總教練常態化，最後才有公司化」，一步一步搭起國家隊長期運作的制度基礎。

「這其實是一個一步一步的計畫。」蔡其昌最後強調，中華隊奪冠只是起點，真正要讓台灣棒球在國際賽保持競爭力，制度與結構才是關鍵。

關鍵字： 中華職棒、蔡其昌、世界棒球12強賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

WBC備戰關鍵任務！曾豪駒赴美與MLB談徵召細節　43人名單「全員點頭」

WBC備戰關鍵任務！曾豪駒赴美與MLB談徵召細節　43人名單「全員點頭」

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

韓職2屆中繼王41歲再披國家隊戰袍　盧景恩忘不了「台灣慘案」

韓職2屆中繼王41歲再披國家隊戰袍　盧景恩忘不了「台灣慘案」

中込伸還原「黑象事件」堅稱清白　重申為了家人只能認罪

中込伸還原「黑象事件」堅稱清白　重申為了家人只能認罪

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

熱門新聞

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

WBC備戰關鍵任務！曾豪駒赴美與MLB談徵召細節　43人名單「全員點頭」

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊進軍東京巨蛋　票價級距一次看懂

2拚80勝2敗　球評預告雷霆改寫新紀錄

3山本由伸「無雙」　藍鳥教頭苦笑妙回

4曾豪駒赴美與MLB談徵召細節

5味全龍教練團重組

最新新聞

1澎湖之光！11歲陳翊豐奪粵港澳台帆板U13冠軍

2西語老師缺席WBC　休季調整原因曝光

312強冠軍戰撞期黃恩賜婚禮

4雷霆24勝1敗追平勇士還創一鬼神紀錄

5陳念琴、黃筱雯獲頒國光獎章　邀李洋熱舞遭拒

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【飛機出車禍】美國高速公路汽車突被飛機追撞！

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」

【搭纜車突下跪行大禮】男被腳絆到跪地...工作人員救援差點離開工作崗位XD

阿信回應「MV抓空氣」 笑：為了提早收工XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366