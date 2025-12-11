羅東球場還未在中職名單內！　蔡其昌看新聞嚇一跳澄清：沒人來申請

▲蔡其昌。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

中華職棒將於本月召開領隊會議，外界關注明年賽事場地是否已全數就緒，中職會長蔡其昌11日受訪表示，雖然尚未看到完整會議議程，但預計大方向仍是針對2026球季賽事，其中「場地狀況」將是主要討論重點之一，目前最受矚目的亞太國際棒球訓練中心，正進入改善、複驗與測試賽安排的關鍵期。

談到場地議題，蔡其昌指出，由於新年度賽程已公布，接下來的工作焦點將轉向球場檢驗與準備；他表示，日前前往台南視察亞太棒球場，就是擔心場地未能如期達標，因此向市府與體育局說明中職最新的審查流程。

蔡其昌解釋，中職依照新辦法成立的場地審查小組，已針對亞太棒球場提出多項缺失，要求改善後送交複驗，「複驗通過後還要安排測試賽，這些程序都必須完成，才能稱作合格球場。」他強調此流程必須按部就班，不能以為「修完就能用」。

對於台南市政府的進度，他表示目前看來市府相當積極，也具備信心，「他們預估12月就能完成複驗的程序，希望1月就開始測試賽。」蔡其昌也再三呼籲工程務必如期完成，以符合明年賽季安排需求。

至於外界盛傳「羅東棒球場納入中職球場考量」消息，蔡其昌澄清，聯盟並未接獲任何相關申請，「我看到那個新聞也嚇一跳，因為沒有人來跟我們聯盟談過羅東球場。」他最後推測，可能是地方政府不了解球場申請程序，才會出現誤解。